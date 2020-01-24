新症遍全港 灣仔舞場1確診5初確 防護中心：疫情惡化或大反彈 梁卓偉籲停不必要室內聚集

衛生署傳染病處主任張竹君表示，12宗確診包括8宗輸入、2宗源頭不明、1宗本地相關及1宗輸入相關。感染源頭不明75歲女商人居於半山威利閣，公司位於中環擺花街1號廣場。她在11月16日病發，14日下午3至5時到灣仔駱克道三湘大廈的Starlight Dance Club，該處4000多呎，當日有現場演奏、唱歌，暫未掌握上午還是下午舉辦。

處所設茶水間 食衛局未回覆是否受限聚令監管

張指出，該處有茶水間提供飲品，另有人會帶食物到場。當日每枱有2至4人，暫不知共多少人與女患者同場，有5名曾於13或14日到訪者初步確診，包括兩名曾到上環Heavenly Dance Studio的跳舞導師。張指出舞蹈會所或現群組爆發，洗手間或更衣室可能是傳播途徑，約10名員工及其他到訪者需檢疫，呼籲曾於14日到訪的人聯絡當局，以安排檢疫或檢測。據公司註冊處，建生國際主席吳汪靜宜住址在司徒拔道威利閣，辦公室設於中環擺花街1號廣場。另據商業登記資料，位於灣仔駱克道353號三湘大廈32樓的「Starlight Dance Club（星暉舞蹈會所）」登記人為「友聯集資有限公司」，友聯由3人持有，當中，兩人任董事。

本報致電星暉查詢，股東黎先生回覆稱，此處是摩登舞場地，主要租場予不同國籍跳舞導師教學，或予舞者跳舞和熱身，導師並非受僱於場地，會到不同場地教學。他不清楚多少人曾到該處、有多少名固定職員。另本報多次致電Heavenly Dance Studio，但沒人接聽。

本報就星暉是否受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）監管，該處屬於什麼類型的處所，食物及衛生局至截稿前沒回應。此外，另一宗源頭不明患者為居於大角嘴浪澄灣二座的65歲女，她14日病發，16日求醫，翌日交回樣本，曾於病發前與朋友聚餐。

梁子超：應盡快強制檢測的士司機

黃加慶昨出席疫情記者會，他說疫情令人愈來愈擔心，個案來自全港各區及社會不同層面，若20多宗初步陽性個案最終確診及源頭不明，將證明社區傳播鏈增加，疫情有可能大反彈，呼籲保持社交距離及衛生，阻止疫情惡化至「不可收拾」。梁卓偉昨表示，近日確診分佈既廣泛且分散，本港將要非常幸運才能避免即將來臨的第四波。他建議應立即推遲所有不必要的室內聚集，關閉高風險場所或大減當中活動。他說本港正與時間競賽，避免病毒失控擴散。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府應安排學校停課兩周，以集中人力資源應對新冠病毒疫情，並建議政府盡快實施在家工作。他又認為的士司機等高危群組如檢測率不高，應盡快實施強制檢測，避免病毒透過的士蔓延全港。

明報記者

（疫情第三波）

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