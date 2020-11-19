大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場

【明報專訊】香港故宮文化博物館大樓7月平頂，結構竣工儀式因疫情延至昨日舉行，館方以疫情為由將活動分為兩場，特首林鄭月娥等出席上午的儀式，一般傳媒不能採訪，中午才安排傳媒參觀工地。負責博物館設計的許李嚴建築師事務有限公司主持嚴迅奇稱，建築物外形體現傳統文化及香港當代城市文化，館內有3個中庭，展現層次感及序列感。
西九管理局昨早邀請多名嘉賓出席博物館的竣工儀式，包括林鄭月娥、西九管理局董事局主席唐英年、香港故宮文化博物館董事局主席陳智思，以及即將離任西九管理局行政總裁的栢志高等。
故宮館長：因應疫情活動分兩場
有關安排事前未通知傳媒採訪，管理局在林太等人離開後，安排傳媒在中午進地盤參觀，香港故宮文化博物館館長吳志華說，是因應疫情將活動分兩場。據政府新聞稿，林太致辭時稱她是該項目的構思者和推動者，對於項目逐步變成現實感到興奮。
嚴迅奇：3個中庭展層次感
嚴迅奇向傳媒介紹大樓建築時表示，博物館的設計融合了中國傳統視藝文化、中國傳統空間文化及香港當代城市文化，建築物外牆是淺金色，場內有5層展館，並有3個在不同樓層、面向不同方向的中庭，其中一個面向維港，展現傳統中國空間文化的層次感及序列感，讓參觀者一層一層慢慢發掘。