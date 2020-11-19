港聞

港聞二

大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場

【明報專訊】香港故宮文化博物館大樓7月平頂，結構竣工儀式因疫情延至昨日舉行，館方以疫情為由將活動分為兩場，特首林鄭月娥等出席上午的儀式，一般傳媒不能採訪，中午才安排傳媒參觀工地。負責博物館設計的許李嚴建築師事務有限公司主持嚴迅奇稱，建築物外形體現傳統文化及香港當代城市文化，館內有3個中庭，展現層次感及序列感。

西九管理局昨早邀請多名嘉賓出席博物館的竣工儀式，包括林鄭月娥、西九管理局董事局主席唐英年、香港故宮文化博物館董事局主席陳智思，以及即將離任西九管理局行政總裁的栢志高等。

故宮館長：因應疫情活動分兩場

有關安排事前未通知傳媒採訪，管理局在林太等人離開後，安排傳媒在中午進地盤參觀，香港故宮文化博物館館長吳志華說，是因應疫情將活動分兩場。據政府新聞稿，林太致辭時稱她是該項目的構思者和推動者，對於項目逐步變成現實感到興奮。

嚴迅奇：3個中庭展層次感

嚴迅奇向傳媒介紹大樓建築時表示，博物館的設計融合了中國傳統視藝文化、中國傳統空間文化及香港當代城市文化，建築物外牆是淺金色，場內有5層展館，並有3個在不同樓層、面向不同方向的中庭，其中一個面向維港，展現傳統中國空間文化的層次感及序列感，讓參觀者一層一層慢慢發掘。

相關字詞﹕西九故宮 嚴迅奇 林鄭月娥 栢志高 西九管理局 西九文化區

上 / 下一篇新聞

近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
遭警壓收告票 12歲女童撤控
遭警壓收告票 12歲女童撤控
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
促訂輸非本地醫生機制議案通過
促訂輸非本地醫生機制議案通過
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選