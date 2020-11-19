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2020年11月19日星期四
港聞二
近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
遭警壓收告票 12歲女童撤控
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
促訂輸非本地醫生機制議案通過
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
尊子漫畫
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
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