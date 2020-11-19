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于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話

【明報專訊】影星周星馳2010年與「香港建設」太子女于文鳳分手後，于入稟要求周賠償逾7000萬元投資佣金，案件昨日在高院開審。于文鳳一方稱，兩人除是戀人，于更是周的商業及生意伙伴，周曾口頭協議將投資利潤10%作佣金分給于。周星馳一方稱兩人僅是戀人，否認「佣金」之說，強調有關聲稱只是情話，沒有法律效力，又批評于如「採摘櫻桃」避害就利，只提利潤，令周投資失利至少1300萬元卻「扮睇唔到」。

原告于文鳳由前律政司長、資深大律師袁國強代表；被告周星馳由資深大律師文本立代表。據庭上證供，于文鳳主要追索周星馳數個投資項目利潤10%佣金，包括山頂豪宅「天比高」12號屋、大埔豪宅「比華利山」3個單位連5個車位，以及周旗下投資基金等項目，佣金涉款逾7000萬元。

于方：二人除戀人 亦是商業伙伴

袁國強陳辭稱，于文鳳出身名門望族，其父為「香港建設」創辦人兼前主席于鏡波，她在美國大學畢業後回港，先後在交易所及其兄創立的證券公司工作，亦不時與父親討論物業買賣，故對投資有專業認識，更曾介紹律師予周成立兩個信託基金。袁續稱，于及周1997年成為情侶後，于在周建議下辭去工作，全職受薪成為周的投資顧問，月薪曾達5.9萬元。據周星馳姊姊周文姬的供辭，周星馳甚少向外透露私生活，但就經常與于「睇樓」，于更是周當時最信任的對象。

于文鳳一方形容，周于兩人除是戀人，同時是商業伙伴，兩人於2002年聖誕節達成口頭協議，周要將于推薦他投資項目的利潤，抽取10%作佣金贈予于。

周星馳一方則指出，兩人拍拖13年，承認周2002年某夜與于在山頂大宅共晉晚餐後，在陽台愉快地觀賞維港景色時，曾答應于會將投資獲利10%贈予她，但堅稱是男女拍拖時愉快下說出的情話，並無法律效力。

周方：于只提利潤 不提失利1300萬

周一方又揭露，于文鳳曾用周的錢投資失利至少1300萬元，形容于猶如「採摘櫻桃」（cherry-picking），對周損失的款項「扮睇唔到」。周一方形容，周給予資金于文鳳投資，如「嫲嫲給錢孫兒打麻將」，全出自愛意，毫無商業目的。周又表示十分寵愛于，曾安排意大利設計師19次來港，花費4000多萬元裝修天比高，兩人分手後依然允許于及于母住在天比高。

周星馳一方否認兩人屬商業伙伴，強調曾度過開心日子，關係如大部分男女，當女方嚷着「要這個、要那個」時，男方都會唯諾答允，但不代表男方所答允的均有法律效力。案件今續，據悉于周兩人均會出庭作供。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】

相關字詞﹕佣金爭議 比華利山別墅 天比高 于文鳳 周星馳

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