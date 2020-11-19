回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人

何栢良：內地多區長期零確診 問題不大

政府消息人士表示，原則上來自同一地方的香港居民與非香港居民風險沒有分別。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地很多地方已長時間零確診，容許內地人單向來港問題不大，如設限額可避免邊境太擁擠。

呼吸系統專科醫生梁子超亦稱風險不大，如日後個別地區爆發，要暫停有關地區居民和14日內到過該地區者免檢疫來港；如大範圍爆疫，就要完全暫停豁免。

長者：網上預約複雜 批「做啲唔做啲」

至於預約下周回港的逾8900人中，約7800人擬經深圳灣口岸，1160人擬經港珠澳大橋香港口岸。74歲港人香伯伯與妻子住在東莞，二人均有糖尿病、高血壓及膽固醇高，以往每月最少一次返港取生活費及到公院覆診，二人自3月11日到內地後未能回港，現金亦所餘無幾。他批評「回港易」網上預約複雜難操作，形容政府無顧及長者，「做啲唔做啲，猶如無做」。

香伯伯昨晨7時乘車兩小時到工聯會內地諮詢服務中心求助，預約下周二與妻經深圳灣返港。他計劃到深圳醫院檢測，返港後到兩兒家暫住，提取所需現金、預訂覆診日子、補購糖尿病藥後，就會返內地。

工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波稱，預約「回港易」需智能手機及一系列繁複操作，預約時亦需填內地手機號碼，不少居內地港人長者無智能手機亦無內地手機號，無所適從，中心昨晨起已擠滿港人。工聯會昨在廣東5個內地中心收到逾300名港人查詢。

（疫情第三波）