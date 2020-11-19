港聞

港聞二

康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝

【明報專訊】廁所衛生於疫情下倍受關注，香港廁所協會前會長熊志權發現，近期康文署公廁蹲廁被關上，職員解釋因政府提倡蓋好廁板才冲廁，但蹲廁無廁板，故索性關閉。協會推算公廁可用量或減兩成，「曾到九龍公園公廁，男廁有蹲廁、坐廁各兩格，兩個蹲廁關門，一個坐廁塞了，結果男士都要排隊」，促在蹲廁加裝腳踏式廁板。

政府去年撥6億元翻新約240間公廁，香港廁所協會早前派員實地觀察約300個廁所，會長徐靖世稱翻新進度緩慢，並公布大埔大元邨公廁、西貢海濱公園公廁、港澳碼頭公廁、北河街街市公廁、安德道遊樂場公廁屬五大「最急待改善公廁」，並以大元邨公廁最差，既缺清潔，地面亦濕滑。熊志權促政府為蹲廁加腳踏式自動蓋好的廁板，防止冲廁時細菌污染環境。

至於「最佳公廁」，則是2006年被列為「最急待改善公廁」的荃灣多層停車場公廁，翻新後引入空氣質素監察系統，在洗手盆設全自動洗手、梘液、乾手三合一設備，改善地面濕滑問題，今年「一雪前恥」被評為最佳公廁金獎。調景嶺公共交通交匯處公廁因傷殘廁所、家庭廁所、老人廁格等一應俱全而獲銀獎，洗衣街公廁則因廁格為長者設扶手及小童加座椅獲銅獎。

專家：蹲廁不接觸皮膚 感染風險較低

呼吸系統專科醫生梁子超稱，冲廁時易令糞便的病毒飄散，蓋廁板後冲廁可減播毒風險，蹲廁雖無廁板，但用蹲廁不用接觸皮膚，因此經接觸而引致的感染風險亦較低。他建議市民在疫情期間減去公廁，入廁格後若聞到糞便臭味，代表有糞便氣霧仍飄散，應待氣味消散後才入內。

房屋署回覆，大元邨公廁今年初翻新及改裝，管理公司已即加強清潔和保持乾爽。食環署發言人回覆，已按照衛生防護中心指引定期清潔公廁，並將在蹲廁加上腳踏式蓋板的建議備悉參考。食環署表示，政府去年宣布撥款讓署方分階段翻新公廁，至今有17間完成工程並啟用。

康文署回覆，3月3日重新開放轄下設施時，已按衛生防護中心建議加強檢查及清潔；並停開未設廁板的蹲廁，以免病菌散播，而設蹲廁的廁所一般亦設坐廁，而少數只提供蹲廁的廁所，市民可用場內的暢通易達洗手間。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
遭警壓收告票 12歲女童撤控
遭警壓收告票 12歲女童撤控
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
促訂輸非本地醫生機制議案通過
促訂輸非本地醫生機制議案通過
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選