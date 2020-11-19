康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝

政府去年撥6億元翻新約240間公廁，香港廁所協會早前派員實地觀察約300個廁所，會長徐靖世稱翻新進度緩慢，並公布大埔大元邨公廁、西貢海濱公園公廁、港澳碼頭公廁、北河街街市公廁、安德道遊樂場公廁屬五大「最急待改善公廁」，並以大元邨公廁最差，既缺清潔，地面亦濕滑。熊志權促政府為蹲廁加腳踏式自動蓋好的廁板，防止冲廁時細菌污染環境。

至於「最佳公廁」，則是2006年被列為「最急待改善公廁」的荃灣多層停車場公廁，翻新後引入空氣質素監察系統，在洗手盆設全自動洗手、梘液、乾手三合一設備，改善地面濕滑問題，今年「一雪前恥」被評為最佳公廁金獎。調景嶺公共交通交匯處公廁因傷殘廁所、家庭廁所、老人廁格等一應俱全而獲銀獎，洗衣街公廁則因廁格為長者設扶手及小童加座椅獲銅獎。

專家：蹲廁不接觸皮膚 感染風險較低

呼吸系統專科醫生梁子超稱，冲廁時易令糞便的病毒飄散，蓋廁板後冲廁可減播毒風險，蹲廁雖無廁板，但用蹲廁不用接觸皮膚，因此經接觸而引致的感染風險亦較低。他建議市民在疫情期間減去公廁，入廁格後若聞到糞便臭味，代表有糞便氣霧仍飄散，應待氣味消散後才入內。

房屋署回覆，大元邨公廁今年初翻新及改裝，管理公司已即加強清潔和保持乾爽。食環署發言人回覆，已按照衛生防護中心指引定期清潔公廁，並將在蹲廁加上腳踏式蓋板的建議備悉參考。食環署表示，政府去年宣布撥款讓署方分階段翻新公廁，至今有17間完成工程並啟用。

康文署回覆，3月3日重新開放轄下設施時，已按衛生防護中心建議加強檢查及清潔；並停開未設廁板的蹲廁，以免病菌散播，而設蹲廁的廁所一般亦設坐廁，而少數只提供蹲廁的廁所，市民可用場內的暢通易達洗手間。

（疫情第三波）