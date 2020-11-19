研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組

研究團隊分析本港首兩波疫情（1月23日至6月19日）1128宗確診，其中324宗與本地傳播有關，並分布在123個群組，涉家居環境的最多，佔63%；不過家庭群組的規模較小，平均每個群組涉2.3宗確診；至於涉娛樂場所的群組佔5%，共91宗確診，平均每個群組有13宗確診。

中大防治傳染病研究中心副主任李瑞山指出，酒吧、卡拉OK等娛樂場所的傳播次數多而廣，原因是市民較多接觸陌生人，逗留時間長，繼而各在自己的生活圈子傳播，令病毒追蹤工作更困難。他稱，市民逗留在食肆的時間較短，並多數只與認識的人接觸，因此食肆群組的規模較小。據研究結果，食肆佔123個群組的8%，平均每個群組涉4.3宗確診。

書展擬下月辦 專家倡推預約入場減聚集

貿發局擬下月舉行書展，中大醫療體系及政策研究所總監楊永強認為，可參考主題公園，要求參加者預約入場，以限制人群聚集。他又表示，百分百堵塞防疫漏洞要「很高技巧」，他說若市民有病徵盡快檢測，政府能做好風險評估，本港可避免第四波疫情。他建議，港府將來改善防疫措施要多做工夫，例如按食肆種類、規模修訂，「好過一刀切」。

（疫情第三波）