機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站

增9個案 印傭機場驗陰性漱口檢測確診

本港昨增9宗新型冠狀病毒個案，3宗本地個案包括莊士倫敦廣場日間保安和其家人、一名感染源頭不明的士司機，他在11月9至16日曾駕駛的士「AZ3740」。6宗輸入個案中，包括一名從印尼抵港的34歲外傭，在機場收集的深喉唾液樣本呈陰性，其後前往油麻地一間酒店檢疫，病人亦有參加機場的核酸檢測技術評估測試，收集漱口樣本檢測，結果陽性。翻查資料，由11月12日至昨日，這是第4宗同類個案（見表）。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，事件反映部分抵港者的深喉唾液質素很差，例如小學生和不擅中英語者未必懂留樣本，可能只交了普通唾液，另兩小時內曾在機上飲食者所留樣本亦較差。他估計機場深喉唾液檢測或走漏了一兩成個案，舉例部分檢疫者第12日的樣本驗出陽性入院，但一兩日後就出院，即抵港或已帶病毒。

他批評當局「每個措施都不留意細節的話就會出事」，建議要有不同語言影片教留樣本，並應在機場設採樣站，對小部分不懂留深喉唾液者採鼻咽或咽喉樣本，增加檢出率。何續說，當局應研究與航空公司合作，短途機或降落前兩小時不提供飲品食品，如乘客取飲品食品，要有方法標示該乘客要等兩小時才能留樣本。

專家：留樣本「俹簁」測前飲食易走漏

呼吸系統專科醫生梁子超表示，好的深喉唾液樣本能媲美鼻咽樣本，但上述個案反映目前有採樣質素問題，邊境強制檢測下抵港者可能為盡快離開而「俹簁吐口水」，影響可靠性，病人無充分合作就易走漏。香港醫務化驗所總會主席李偉振則估計，對部分人喉嚨分泌物較少、起牀已久等，漱口樣本可取得口腔內不同位置的病毒，或可找到走漏個案。

何栢良提醒，仍未有足夠資料分析深喉唾液和漱口樣本化驗檢出率分別，稱如化驗數量夠大，兩者差異未必在統計學上有分別。

目前機場正為新型快速檢測測試準確度，包括用LAMP技術測漱口樣本內的新冠病毒，再對比傳統PCR檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君前日表示，機場會取不同樣本，驗出陽性的應都是透過PCR檢測，而非LAMP。

衛生署昨回覆，自10月28日在機場就LAMP快速檢測評估靈敏度及可靠性，測試前日完成，會分析數據並考慮適時公布。

另食衛局昨公布修例，將旅館納入表列處所並要求遵守限聚令，周五生效，但政府會先與旅館業商討，再訂出細節及生效日期。

明報記者

（疫情第三波）