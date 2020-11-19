港聞

港聞二

機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站

【明報專訊】本港昨再多一名印尼抵港外傭在恆常機場深喉唾液檢測驗出陰性，但漱口樣本檢測卻驗出陽性，成6日內第4宗同類個案。多名專家認為，事件反映部分機場收集的深喉唾液樣本質素差，或因留樣本時「俹簁」、吃過飛機餐、小朋友不懂留樣本等，或走漏一兩成個案，建議機場設鼻咽採樣站，為收集深喉唾液有困難者取樣，但暫未有足夠數據反映漱口和深喉唾液檢出率的差異。

增9個案 印傭機場驗陰性漱口檢測確診

本港昨增9宗新型冠狀病毒個案，3宗本地個案包括莊士倫敦廣場日間保安和其家人、一名感染源頭不明的士司機，他在11月9至16日曾駕駛的士「AZ3740」。6宗輸入個案中，包括一名從印尼抵港的34歲外傭，在機場收集的深喉唾液樣本呈陰性，其後前往油麻地一間酒店檢疫，病人亦有參加機場的核酸檢測技術評估測試，收集漱口樣本檢測，結果陽性。翻查資料，由11月12日至昨日，這是第4宗同類個案（見表）。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，事件反映部分抵港者的深喉唾液質素很差，例如小學生和不擅中英語者未必懂留樣本，可能只交了普通唾液，另兩小時內曾在機上飲食者所留樣本亦較差。他估計機場深喉唾液檢測或走漏了一兩成個案，舉例部分檢疫者第12日的樣本驗出陽性入院，但一兩日後就出院，即抵港或已帶病毒。

他批評當局「每個措施都不留意細節的話就會出事」，建議要有不同語言影片教留樣本，並應在機場設採樣站，對小部分不懂留深喉唾液者採鼻咽或咽喉樣本，增加檢出率。何續說，當局應研究與航空公司合作，短途機或降落前兩小時不提供飲品食品，如乘客取飲品食品，要有方法標示該乘客要等兩小時才能留樣本。

專家：留樣本「俹簁」測前飲食易走漏

呼吸系統專科醫生梁子超表示，好的深喉唾液樣本能媲美鼻咽樣本，但上述個案反映目前有採樣質素問題，邊境強制檢測下抵港者可能為盡快離開而「俹簁吐口水」，影響可靠性，病人無充分合作就易走漏。香港醫務化驗所總會主席李偉振則估計，對部分人喉嚨分泌物較少、起牀已久等，漱口樣本可取得口腔內不同位置的病毒，或可找到走漏個案。

何栢良提醒，仍未有足夠資料分析深喉唾液和漱口樣本化驗檢出率分別，稱如化驗數量夠大，兩者差異未必在統計學上有分別。

目前機場正為新型快速檢測測試準確度，包括用LAMP技術測漱口樣本內的新冠病毒，再對比傳統PCR檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君前日表示，機場會取不同樣本，驗出陽性的應都是透過PCR檢測，而非LAMP。

衛生署昨回覆，自10月28日在機場就LAMP快速檢測評估靈敏度及可靠性，測試前日完成，會分析數據並考慮適時公布。

另食衛局昨公布修例，將旅館納入表列處所並要求遵守限聚令，周五生效，但政府會先與旅館業商討，再訂出細節及生效日期。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕何栢良 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
遭警壓收告票 12歲女童撤控
遭警壓收告票 12歲女童撤控
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
促訂輸非本地醫生機制議案通過
促訂輸非本地醫生機制議案通過
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選