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27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬

【明報專訊】警方前日搗破以搵快錢、有「筍工」作招徠的「刷單」騙案，拘捕5人，相信他們向事主訛稱開戶後作虛擬網購，助提升商品銷量及關注度，便可賺取佣金，惟最後帳戶被刪除及網站消失，事主無法取回金錢。5名被捕人涉案27宗，合共騙去約140萬元，警方不排除會有更多人被捕。

被捕5名男子19至37歲，涉嫌以欺騙手段取得財產，全部帶署扣查，他們分別為收款戶口持有人、程式員及解答「刷單」等角色。行動中警方檢獲電腦、手機、銀行卡及小量現金。

黃大仙警區重案組第一隊主管吳融錤督察稱，「刷單」是指在購物網站當「打手」作虛擬交易，從而提高商品銷量及關注度。警方於8至9月共接獲27宗相關報案，指有人在社交平台及通訊群組發文，以搵快錢作招徠，推介刷單「筍工」，同時貼出大量憑刷單賺得佣金的個案。

事主存錢入指定戶口 刷單後不獲退款

當受害人誤信為真時，便按騙徒指示登入指定的「拾海唄」網站，存入數千至數萬元到指定戶口，再在網站開戶購物，騙徒聲稱受害人刷單後可獲退款，網站戶口亦會顯示受害人傳入的本金及佣金，但其後受害人發現無法取回帳戶中的所有金錢，最後帳戶被刪除，網站亦關閉。警方初步相信騙徒於6至8月騙取27人合共140萬元，最大單一損失近20萬元。警方經深入調查後，前日拘捕5人。

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察姜婉婷稱，騙徒因應疫情失業率高企及網購盛行而詐騙，初期可能會發放部分佣金引誘受害人投入更多本金。

相關字詞﹕拾海唄 網購 搵快錢 筍工 刷單

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