東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生

有傳媒昨日報道，港鐵於10月及11月非行車時段再測試東鐵線新信號系統，其中於10月18日、10月28日及11月6日，新系統在測試期間均「誤判」列車衝燈，車務控制中心隨即要求所有列車停駛，但當時燈號實際上顯示為黃色，代表列車可前行。據了解，在事故後涉事車長與控制中心各執一詞，為免爭拗，在之後的測試，車長在駕駛前須拍攝前方燈號。

運房局回覆稱，港鐵測試時會模擬5月11日發現新系統不正常情况的情境，以確定事故成因，事前已預期可能發生「假衝燈」。港鐵已通報機電署測試情况，並稱實際上所有測試列車並無衝燈。據了解，一般有個別列車出現「假衝燈」後，只會要求涉事列車停車，但有關測試是希望找出新系統的潛在問題，因此一出現問題就要求全部列車停駛。

政府重申，港鐵需詳細檢視及測試新信號系統，確定安全可靠後才可投入服務。港鐵稱正繼續就新信號系統作不同模擬情境測試，以上3宗事故屬模擬情境測試出現的情况，會按需要與承辦商深入分析及跟進，適時通報政府。