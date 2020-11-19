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屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘

【明報專訊】連接屯門南至港珠澳大橋香港口岸的「屯門至赤鱲角北面連接路」將於12月27日（星期日）通車。運輸及房屋局昨日表示，屯門至港珠澳人工島的海底隧道通車當日起，新隧道及現時青嶼幹線將不收費，而整條連接路通車後，未來往返屯門南至機場的車程可節省約20分鐘。

港最長海底隧道 整項工程共斥467億

屯門至赤鱲角連接路由北面連接路（屯門）和南面連接路（東涌）組成，整項工程費用467.1億元，包括19.1億元設計、工地勘測及前期工程費用，以及448億元建造費用。整條連接路全長約9公里，當中連接北大嶼山公路至港珠澳大橋香港口岸、全長約3.5公里的南面連接路已於2018年10月通車；而全長5.5公里的北面連接路則於下月27日通車，包括約5公里為屯門至赤鱲角海底行車隧道段，是香港最長的海底行車隧道。

運輸及房屋局長陳帆昨表示，北面連接路開通後，可提供更直接路線往來新界西北與大嶼山，將令屯門南至機場的車程縮短約20分鐘，新界西北居民可經屯門直接到大嶼山，再經港珠澳大橋北上；而屯門南至屯門公路一帶的擠塞情况亦會有所改善。

陳帆：紓公共交通營運支出 減市民車費壓力

陳帆說，政府將於隧道開通當日起，豁免屯門至赤鱲角隧道及青嶼幹線的收費，此舉可紓緩公共交通營辦商的支出，以減低市民的車費壓力。目前私家車、的士每一單程行駛青嶼幹線收費15元、電單車收10元等。當局稱，路政署正為北面連接路做最後階段工作，包括更換現有路牌，並與隧道管理公司等作相關演練。

被問及「港車北上」推行問題，陳帆表示，當局正與內地緊密聯繫，現仍處於磋商階段，有最終決定會適時公布。

另外，政府於《鐵路發展策略2014》提出推展「東九龍線」，由鑽石山站接駁至寶琳站，沿途經彩雲、順天、秀茂坪、寶達等。陳帆昨以書面回覆立法會議員質詢時表示，由於東九龍線倚山而建，受列車爬升能力所限，部分路段需深入地底，當時已估計工程有相當大技術困難。他說，雖然港鐵已就東九龍線提交建議書，但當局已要求港鐵進一步評估鄰近環境及其他因素，改善技術設計，並敦促港鐵探討加快進度。

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