港聞

港聞二

促訂輸非本地醫生機制議案通過

【明報專訊】醫學界別一直對輸入外地醫生持保守態度。立法會的民主派議員總辭後，建制派通過自由黨張宇人提出的無約束力議案，要求制訂輸入非本地培訓醫生的新機制。張宇人指香港缺乏醫生是不爭事實，如設計新機制輸入外地醫生，可減輕醫療系統負擔。香港執照醫生醫學會強調，海外醫生來港要考取本地執業資格試，才能確保水平，人手短缺不應靠輸入醫生解決。

張宇人提出 無約束力

陳沛然：考資格試反映水平

立法會昨日通過一項無約束力的議員議案，制訂輸入非本地培訓醫生的新機制。議案由張宇人提出，他說香港缺乏醫生是不爭事實，具經驗的海外專科醫生對專科外的知識已經生疏，若要求他們回港時重新應考是「有違常理、強人所難」，會減低他們來港工作意欲。

醫學界議員陳沛然強調，外來醫生通過考試和實習以獲取正式專業資格，「（做法）並非香港獨有，外國都是這樣」，考試反映醫生符合水平，「這是制度的問題，與保護主義扯不上任何關係」。熱血公民鄭松泰說，議案屬「趁火打劫」，質疑想為本港醫生「換血」而非「輸血」，又認為本地醫生人手不足的說法值得商榷。

食衛局長陳肇始稱，政府為本港醫生人手不足感着急，單靠本地供應及挽留人才不足夠，需同時鼓勵非本地培訓醫生來港在公營醫療機構執業。

香港執照醫生醫學會昨發聲明稱，歡迎非本地訓練醫生透過執業資格試，取得本地正式註冊，認為考試是唯一公平及客觀的方法去考核醫生能力。該會主席馬思特稱，公共醫療面對人手短缺問題，「重複將焦點放在『輸入』海外醫生，無疑是分散對真正問題的注意力」，舉例包括公營醫療撥備不足等。

相關字詞﹕陳沛然 醫生 立法會

上 / 下一篇新聞

近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
停課呈分試押後 家長：教局未公布延考安排
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置
遭警壓收告票 12歲女童撤控
遭警壓收告票 12歲女童撤控
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
大樓結構竣工儀式 林鄭傳媒分兩場
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯院醫生開抗凝血藥劑量高1倍 病人3周後亡
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
屯赤隧道12．27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
東鐵再測新系統現「假衝燈」 運房局：已預期可能發生
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
27宗招攬「刷單打手」騙案 警拘5人涉款140萬
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
機場驗深喉唾液 6日走漏4宗 專家：部分樣本質素差 倡設鼻咽採樣站
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
研究：娛樂場播毒最多 最長傳播鏈延伸30群組
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
康署封無廁板蹲廁 廁所協會倡加裝
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
回港易8900人下周返港 政府研免檢擴至非港人
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
于文鳳追7000萬佣金 周星馳方：允分錢僅情話
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
控違監管令青年罪脫 官：懲教主任作供不實
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
男扮女網騙裸照 逾10女童受害
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】被警拉跌孕婦 誕B女貝貝
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】梁美芬一身粉紅賀登六
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】泛民總辭立會後 工務小組一個鐘 批70億元工程
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】轉按中銀3個月 一哥忽然還清樓貸
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】房署指海報內容敏感 陳兆陽P走病毒字
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選
【Emily】陳凱欣開公關公司 接job唔排除助選