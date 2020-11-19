促訂輸非本地醫生機制議案通過

張宇人提出 無約束力

陳沛然：考資格試反映水平

立法會昨日通過一項無約束力的議員議案，制訂輸入非本地培訓醫生的新機制。議案由張宇人提出，他說香港缺乏醫生是不爭事實，具經驗的海外專科醫生對專科外的知識已經生疏，若要求他們回港時重新應考是「有違常理、強人所難」，會減低他們來港工作意欲。

醫學界議員陳沛然強調，外來醫生通過考試和實習以獲取正式專業資格，「（做法）並非香港獨有，外國都是這樣」，考試反映醫生符合水平，「這是制度的問題，與保護主義扯不上任何關係」。熱血公民鄭松泰說，議案屬「趁火打劫」，質疑想為本港醫生「換血」而非「輸血」，又認為本地醫生人手不足的說法值得商榷。

食衛局長陳肇始稱，政府為本港醫生人手不足感着急，單靠本地供應及挽留人才不足夠，需同時鼓勵非本地培訓醫生來港在公營醫療機構執業。

香港執照醫生醫學會昨發聲明稱，歡迎非本地訓練醫生透過執業資格試，取得本地正式註冊，認為考試是唯一公平及客觀的方法去考核醫生能力。該會主席馬思特稱，公共醫療面對人手短缺問題，「重複將焦點放在『輸入』海外醫生，無疑是分散對真正問題的注意力」，舉例包括公營醫療撥備不足等。