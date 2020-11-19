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借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年

【明報專訊】西九文化區管理局行政總裁栢志高將提早於本月底離任，政府昨日公布，借調現任政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀（圖），到西九管理局署任行政總裁6個月。被問及由公務員出任行政總裁一職會否帶來官僚主義，西九董事局主席唐英年表示，相信「屁股指揮腦袋」，官員出任行政總裁亦會做該做的事。

馮程淑儀被外界視為「林鄭愛將」，2016年底政府在未有諮詢下公布將在西九興建香港故宮文化博物館，馮程淑儀是秘密籌備該計劃的「五人核心小組」成員之一。馮程淑儀1986年加入政務職系後，曾任職多個政府部門，2009年8月至2014年7月出任康文署長，之後出任民政事務局常任秘書長，2018年4月起出任創新辦總監。

被問會否官僚帶入西九

唐英年相信「屁股指揮腦袋」

西九管理局行政總裁栢志高早前稱，因應政府要求提早於11月28日離任。政府昨宣布馮程淑儀下月7日起借調西九管理局，出任署理行政總裁，為期約6個月。發言人稱，政府是按西九管理局董事局要求作出借調安排，管理局將就行政總裁一職展開全球招聘。

西九董事局主席唐英年說，招聘新任行政總裁期間需「替工」，馮程淑儀熟悉西九文化區整個計劃，相信她會帶領西九發展。被問及由官員擔任行政總裁，會否將官僚主義帶入西九文化區，唐英年說，西九文化區不是政府組織，相信「屁股指揮腦袋」、坐什麼位置就做該做的事，相信政府亦會支持西九文化區繼續以藝術為主導。

本報向公務員事務局查詢創新辦總監一職的署任安排，該局表示，一如其他政務官職位出缺，公務員事務局將會按既定程序作出安排。

相關字詞﹕唐英年 林鄭愛將 林鄭月娥 馮程淑儀 西九故宮 西九管理局 西九文化區

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