借調西九管理局 馮程淑儀署任總裁半年

馮程淑儀被外界視為「林鄭愛將」，2016年底政府在未有諮詢下公布將在西九興建香港故宮文化博物館，馮程淑儀是秘密籌備該計劃的「五人核心小組」成員之一。馮程淑儀1986年加入政務職系後，曾任職多個政府部門，2009年8月至2014年7月出任康文署長，之後出任民政事務局常任秘書長，2018年4月起出任創新辦總監。

被問會否官僚帶入西九

唐英年相信「屁股指揮腦袋」

西九管理局行政總裁栢志高早前稱，因應政府要求提早於11月28日離任。政府昨宣布馮程淑儀下月7日起借調西九管理局，出任署理行政總裁，為期約6個月。發言人稱，政府是按西九管理局董事局要求作出借調安排，管理局將就行政總裁一職展開全球招聘。

西九董事局主席唐英年說，招聘新任行政總裁期間需「替工」，馮程淑儀熟悉西九文化區整個計劃，相信她會帶領西九發展。被問及由官員擔任行政總裁，會否將官僚主義帶入西九文化區，唐英年說，西九文化區不是政府組織，相信「屁股指揮腦袋」、坐什麼位置就做該做的事，相信政府亦會支持西九文化區繼續以藝術為主導。

本報向公務員事務局查詢創新辦總監一職的署任安排，該局表示，一如其他政務官職位出缺，公務員事務局將會按既定程序作出安排。