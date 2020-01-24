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故宮館料後年開幕 館長：有信心不超支 預計年約200萬人次 兩成展品「國寶級」文物

【明報專訊】位於西九文化區的香港故宮文化博物館昨日舉行大樓結構竣工儀式，預計2022年開幕，屆時將展出800件來自北京故宮的文物，當中兩成是「國寶級」一級文物。館長吳志華表示，受疫情影響，工程進度一度落後8星期，現時已追回4星期，預計明年第三季可接收大樓，有信心工程不會超支。吳志華又說，預計博物館開幕後每年約有150萬至200萬人次入場，但仍要評估疫情對開幕後入場人數的影響；至於需否向政府申請撥款營運，他說大部分博物館都做不到收支平衡。

香港故宮文化博物館今年7月平頂，昨日舉行大樓結構竣工儀式，館長吳志華表示，受疫情影響，地盤早前曾停工，且部分建築材料如水泥等無法如期運抵香港，工程進度一度落後8周，現已追回4周，正安裝機電設備，有信心可追回餘下進度，預計明年第三季博物館團隊可接收大樓，2022年農曆新年開始將展品從北京運來香港，需時3至4個月，預計2022年中開館。

該項目是由香港賽馬會捐贈35億元興建，吳稱有信心不會超支。

吳志華：博物館向難收支平衡

吳志華表示，預計開館後每日有5000人次入場，一年約150萬至200萬人次，相信部分入場者是外地旅客，要視乎屆時旅遊業的復蘇程度，正評估疫情對入場人數可能帶來的影響，包括若疫情比現時更差的影響評估。至於會否入不敷支、需政府補貼，他說「很多博物館都做不到收支平衡」，博物館收入來源主要包括門票、舉辦活動、餐飲、售賣紀念品和接收捐贈等，希望盡量做到財政穩健，暫時未決定門票票價水平。

9廳展800件北京故宮文物

吳志華又說，場內9個展廳會有不同主題的展覽，包括展出800件來自北京故宮博物院的文物，當中兩成是「國寶級」一級文物，名單正待內地當局審批。

另外，西九管理局行政總裁栢志高昨日最後一次以行政總裁身分出席董事局會議，他表示，M+工程餘下的法定檢驗工作正在進行，有信心可於今年年底獲發佔用許可證。至於演藝綜合劇場和綜合地庫的建築工程，栢志高稱L1工程合約正如期推進，將於今年底前大致完成，L2工程合約、即演藝綜合劇場的上蓋結構亦進展順利。

相關字詞﹕林鄭月娥 馮程淑儀 吳志華 西九文化區 西九管理局 西九故宮

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