懲教拒區議員探監 指在囚者非其選區

懲教：公務探訪須與區會職能相關

懲教署回覆本報查詢稱，不評論個別個案，現行法例並無就區議員公務探訪在囚者訂明特別安排；區議員如要公務探訪，須先向署方申請、提供資料及理據，確認有確切需要執行與區議會職能相關的公務，署方會就每宗申請考慮。

李傲然、岑敖暉早前申請公務探訪，昨分別接到懲教署回信，指有關在囚者並非居於油尖旺區及荃灣區，公務探訪與《區議會條例》列明的區議會職能無關。李傲然向本報稱，該名在囚者還押至今，他跟進個案逾半年，過往曾兩度探訪。他質疑懲教署標準收緊，「龍門任佢擺」，稱會去信要求解釋為何標準不一。岑敖暉稱，上任後公務探訪逾50次，署方從未引用條例拒絕申請；他質疑署方無故偏離舊有方針，卻無充分理據，或會違法，會積極就此尋求法律意見。他回覆本報稱，過去亦曾數度公務探訪同一在囚者。懲教處在信中並列明，如有需要可考慮以親友探訪方式探訪。現時還押者可每日接受一次親友探訪，每次15分鐘；已定罪則每月兩次，每次30分鐘。李傲然質疑，若以親友探訪方式，15分鐘「講不到什麼」。

邵家臻向本報表示，申請公務探訪原只為行政安排，現時卻要撰寫理由游說當局批准，當局標準卻見「飄移」，議員亦難爭拗。他相信署方做法是為阻止在囚者揭露獄中不公待遇，「（公眾）看不到就說無case……很快會造成（在囚者）叫天不應、叫地不聞的結果」。翻查資料，副保安局長區志光曾在立法會回應議員質詢，稱《監獄規則》無就立法會議員探訪在囚者訂明特別安排，但懲教署長有權酌情處理，讓在囚者接受立法會議員探訪。