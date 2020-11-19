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遭警壓收告票 12歲女童撤控

【明報專訊】今年9月6日九龍區遊行，一對兄妹行經旺角時遭警方截查，當中12歲妹妹稱因驚慌而逃跑，被防暴警員撲跌，警員並用身體壓在女童身上，兄長亦遭按坐地上，二人被警方發出違反限聚令告票。油尖旺區議員余德寶昨表示，兩名當事人收到警方正式回覆，稱罰款通知書已經撤銷。他稱，撤銷告票的信件證明警方濫告，當時更使用不必要武力，他會協助兄妹的母親何太，投訴發告票和撲跌女童的警員，並要求警務處長鄧炳強道歉。

區議員：證濫告不必要武力

警方信件中無交代撤控原因。何太昨接受查詢時表示，警方無聯絡她解釋或道歉，只收到信件。協助何太的公民黨油尖旺區議員余德寶向本報表示，律師稱信件十分重要，反映違反限聚令的指控不成立，遑論使用武力。

警未回應會否道歉 稱審視後撤告票

警察公共關係科昨回覆查詢，並未回應會否道歉，稱就當日於旺角發出的第599G章限聚令告票接獲投訴，「經審視後撤回該張定額罰款通知書」。

何太早前表示，一對子女事發時在旺角前往油麻地購買文具，為開學準備。途經西洋菜南街時突然被防暴警截停，12歲幼女企圖離開時被阻止，20歲長子上前了解時亦遭截停及按坐地上，混亂間幼女被推跌地上，左手肘擦傷，長子左膝受傷。一名目擊經過的市民在旁指罵防暴警推跌小朋友，警員指控3人違反限聚令，並向3人發告票。事件引起社會大眾，特別是關注兒童組織的關注。警務處長鄧炳強其後指，女童當時逃跑，警員用最低武力截停及制服。

相關字詞﹕告票 限聚令 余德寶 警暴

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