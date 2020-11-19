首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置

至於黃家倫同隊下級、警長劉協成作供時亦稱，到達唐俊街後不久，已知有第1小隊同場執勤。他在第4小隊進入尚德停車場A前，看見第1小隊在前方由寶康路迎面走來。陪審團追問他看見第1小隊時黃家倫有否在附近，他稱沒印象。至於第1小隊的頭盔上有沒有燈，他說不知道。

同隊另一隊員、警長周昭隆在庭上指劃出第1小隊進入廣明苑路線（見上圖）；他描述的第1小隊在地面經過的路線，一度接近警員供稱在停車場遇見傷者的位置。周表示由身上通訊機得知第1小隊由停車場另一邊、近寶康路掃蕩入來，但不肯定自己有否見到他們。他稱第1小隊頭盔有燈，但不知道顏色。

（反修例風暴）