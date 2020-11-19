港聞

港聞二

首認另有第1小隊現場執勤 移動線接近傷者位置

【明報專訊】周梓樂死因研訊首兩日證供顯示，當日東九龍衝鋒隊第3、4小隊在尚德停車場A一帶行動，警員昨首度承認當晚尚有第1小隊在場執勤，但對該隊行動有不同描述。代表死者家屬的大律師鄭淑儀問時任第4小隊指揮官、高級督察黃家倫，去年11月4日零時35分，在唐俊街唐明街設封鎖線時，是否在等候第1小隊由唐俊街經寶康路進入廣明苑？黃承認在等第1小隊，但表示見不到該隊，不知其確實位置。黃又表示，有關第1小隊的動向由上司通知。鄭大狀再追問此是否有策略的「包抄」行動？黃說是掃蕩，「包唔包抄我唔知」。

至於黃家倫同隊下級、警長劉協成作供時亦稱，到達唐俊街後不久，已知有第1小隊同場執勤。他在第4小隊進入尚德停車場A前，看見第1小隊在前方由寶康路迎面走來。陪審團追問他看見第1小隊時黃家倫有否在附近，他稱沒印象。至於第1小隊的頭盔上有沒有燈，他說不知道。

同隊另一隊員、警長周昭隆在庭上指劃出第1小隊進入廣明苑路線（見上圖）；他描述的第1小隊在地面經過的路線，一度接近警員供稱在停車場遇見傷者的位置。周表示由身上通訊機得知第1小隊由停車場另一邊、近寶康路掃蕩入來，但不肯定自己有否見到他們。他稱第1小隊頭盔有燈，但不知道顏色。

（反修例風暴）

相關字詞﹕死因研訊 周梓樂墮樓 東九龍總區衝鋒隊

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