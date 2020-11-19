同向停車場射煙彈 一忘落點一稱射唔入

前日播新聞片 槍聲後停車場冒煙

第3小隊副指揮官、警署警長彭天池供稱，11月4日凌晨1時零分至10分，小隊在唐俊街、唐明街向廣明苑推進，當時在肇事停車場3樓，有人向下投擲雪糕筒。他向上方的人警告無效下，向該處發射了1枚海綿彈。他稱開槍是「瞄向目標人士」，目的是制止該人暴力行為。同隊隊員、警員秦梓傑表示，當晚執勤時他攜帶發射布袋彈的橙色防暴槍，亦因幾名黑衣人由該停車場3樓投擲雪糕筒，他在警告無效下，遂向該人發射布袋彈，但不肯定有否擊中他。

另外前日庭上播放有線新聞的網上直播，顯示11月4日凌晨1時許出現槍聲後，停車場2、3樓均有煙冒出。第4小隊成員、警長劉協成表示，當晚凌晨零時40分至1時08分，他曾在唐明街、唐俊街交界一帶發射共6枚催淚彈，包括在凌晨1時08分，他當時身處廣明苑唐俊街入口，因有示威者在高處向他們擲物，於是向停車場2、3樓發射一枚催淚彈。他憶述，該發催淚彈撞落玻璃幕牆反彈路面，「入唔到停車場」。陪審團追問當時其他警察所射的催淚彈有否射入停車場時，他說「見唔到有彈入咗去」，「無催淚煙喺停車場」。

劉的同隊成員、女警楊樂欣稱，她在凌晨1時09分曾向停車場2至3樓發射催淚彈，看不清楚落點亦看不到有煙冒出，研訊主任其後讓她看去年錄取的口供，她改口稱催淚彈落在停車場平台，稱「過太久不記得」。

（反修例風暴）