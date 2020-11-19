未顧傷者難送院 警：有更高層次考慮 被問向密封停車場射催淚彈 指揮官：總之我跟指引

明報記者

終年22歲的周梓樂墮樓後延至去年11月8日不治。案發時帶領隊員進入肇事停車場的時任東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官、高級督察黃家倫昨繼續作供，接受死者家屬的代表大律師鄭淑儀盤問。

指揮官同意或釀意外 不認為會射中車

針對警員去年11月4日凌晨零時40分開始，向肇事停車場上層發射共5枚催淚彈，鄭大狀問及，黃下令隊員發催淚彈時，有否考慮停車場內的市民安危？黃表示停車場2、3樓的示威者向警員使用「致命武器」，經評估武力比重後，「催淚彈基本上係令人唔舒服」，但有助驅散人群，最終決定使用。

大狀鄭淑儀向黃指出，警員向建築物內部發射催淚彈，有可能引致火災。黃同意此舉或釀成意外，但認為警員從地面發射彈頭，不太可能誤中行駛中的車輛。至於為何向密封的停車場而非開闊地方發催淚彈？黃稱要視乎情况及環境因素，特別是「對其他無辜市民嘅威脅」。被問到事前有否參考聯合國人權事務高級專員關於使用武器的指示，黃稱「總之我跟警隊內部指引」。

庭上透露，同日凌晨1時許，黃帶領小隊警員進入該停車場驅散示威者，其間在2樓發現一名傷者，短暫逗留後離開現場。鄭大狀問黃有否想過折返停車場協助傷者？黃回應稱，現場有消防員救治傷者，加上小隊之後「有一連串事件發生」，例如在唐明街拘捕了一名涉嫌襲警的男子，因此無可能跟進傷者情况。

否認知悉消防車受阻無法駛入

鄭大狀再追問，新聞片段顯示兩架消防車一度受路障堵塞，無法駛入停車場附近、俗稱「尚十」的唐明街與唐俊街交界。黃否認知悉此事，稱「我做緊其他行動，唔知消防車點行入嗰度」。鄭大狀遂追問黃，肇事傷者傷勢嚴重，他有否考慮傷者要如何離開停車場，盡快接受治療？黃表示「當時有更高層次嘅考慮，係搵到隱藏嘅暴力示威者，清除所有威脅，等佢哋可以安全救人」，並重申驅散任務緊急，遂繼續向前掃蕩。

處長列利害相關 警方可盤問證人

黃接受鄭淑儀盤問後，死因裁判官表示審訊內容涉及警方行動。大律師熊健民遂申請代表警務處長列為本案有適當利害關係人士，獲裁判官批准，意味警方可以盤問證人。

聆訊另一個焦點，在於救護員當日凌晨1時許在停車場治理傷者，其間如何和防暴警員溝通。東九龍衝鋒隊第4隊成員、警長劉協成昨供稱，見到幾名消防員及穿反光衣的急救員表現慌忙，有人大叫「處理緊個傷者」。劉表示，同袍稍作了解後，作「簡單匯報」稱有人受傷，由於傷者有人處理，所以警員沒有停留。聆訊今續。

【案件編號：CCCDI932/19】

（死因研訊第3天）

（反修例風暴）