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促舊樓改善消防安全 20萬張「指示」逾半未遵辦

【明報專訊】日前發生7死奪命火的油麻地唐樓於1951年落成，受《消防安全（建築物）條例》監管，消防處及屋宇署巡查近萬幢受條例監管的建築物，共發出逾20萬張「消防安全指示」，要求他們進行消防安全改善工程，惟不足一半有遵辦指示。

1.35萬幢受監管

消防屋宇至上月巡9702幢

《消防安全（建築物）條例》監管在1987年3月1日或之前建成，共13,500幢綜合用途或住用建築物，消防處及屋宇署至上月底已巡查了9702幢，並向其中8447幢發出了208,892張「消防安全指示」，要求他們進行消防安全改善工程，包括提供合適的消防安全裝置及加強防火安全建造。獲遵辦或因不同原因而撤銷的「指示」有84,139張，共有334幢完成消防處的「指示」所需的改善工程。「消防安全指示」一般會給予樓宇擁有人一年時間以遵辦規定，未能在合理時間內遵辦「指示」，一經定罪最高可被罰款2.5萬元，以及每日另罰款2500元。

立法會議員林卓廷認為，舊樓業主多、管理差，部分仍未成立業主立案法團，因此拖慢消防安全改善工程進度。他又認為，舊樓有不少劏房及天台屋，若業主跟足標準做安全改善工程，或會減少劏房及天台屋數量，使部分租戶流離失所。

女生獻花悼念罹難同學

奪命火對開的廣東道昨續有市民到來獻花，與罹難8歲男童Ryan相識3年的尼泊爾裔小三女生Gracy Rai放學後到場獻花，她以前常與Ryan一起讀書、玩樂，對其離世感到難過。Gracy的媽媽Saksila Gurung形容Ryan是好孩子，很想念他；有同學則說「Ryan𠵱家喺天堂」。尼泊爾駐港署理總領事Kiran Kumar Gurung、領館職員及市民共約200人昨晚近7時到場默哀，其後獻花及燃點燭光悼念，有人痛哭需旁人攙扶。

李嘉誠基金300萬助死傷者家庭

晚上9時許警方解封大火現場，交回業主立案法團負責人彭小姐處理。彭小姐稱大廈仍停水停電，暫鎖上出入大門，居民早前已於單位收拾物品。李嘉誠基金會表示，李嘉誠對火災帶來的傷痛深感難過，基金會透過民政總署發放300萬元支援金，希望幫助死傷者家庭，願逝者安息、傷者早日康復。博愛醫院董事局宣布向火警中每名死傷者家屬分別發放3萬及2萬元，以示慰問。

相關字詞﹕消防安全指示 消防處 油麻地大火

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