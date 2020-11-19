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被指殺妻冷靜如做實驗 張祺忠否認：當時不知病

【明報專訊】香港大學機械工程學系副教授張祺忠在港大宿舍偉倫堂涉殺妻一案，昨日在高等法院續審。控方質疑張殺妻時冷靜受控，猶如進行工程學的實驗一樣，張一概否認。張祺忠的兒子則供稱，父親近年情緒起落大，由以往「笑笑口」應對兒子的惡作劇，至案發當年顯得「好annoyed（生氣）咁」，令兒子「少少嚇親」。

現年56歲的被告張祺忠否認謀殺陳慧文（終年53歲），他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。

控方質疑，被告殺害妻子陳慧文，與妻子和女兒爭執，以及妻子出言侮辱被告一事無關，反之因為妻子未經他同意下，向銀行存入400萬元空頭支票而憤怒，他亦擔心妻子將存入另外兩張分別600萬和670萬元的空頭支票，遂刻意用電線勒斃妻子，以及用箝將電線打結，以確保對方死亡，被告一概否認。

控方又稱被告殺妻時冷靜和受控，過程猶如進行工程學實驗一樣，當時他亦沒患上抑鬱症。被告再次否認，形容當時不知道患病，至後來見精神科醫生，才得悉自己患病。

被告兒子、任職政府牙醫的張思博（圖）在被告完成自辯後，昨午以辯方證人身分作供稱，父母關係良好，惟母親性格較口直心快，談吐容易「唔啱聽」，曾因提醒外婆注意運動和飲食，反令外婆覺得被責備和詛咒。

子稱父近年情緒化易嬲

張思博形容，父親樂於助人、友善和有禮，不過自2016年起，他有感父親情緒起落增加，容忍度下降，「通常表情好嬲咁，隻眼瞪大晒，但唔會點鬧人」，亦會「行開」和自言自語。他又稱，父母近年爭執增加，其間母親曾斥父親收入低。

張思博舉例稱，他曾對頭髮較稀少的父親開玩笑，曾將水灑在父親頭上，形容父親以往會「笑笑口」應對，惟其中一次「突然擰過嚟，好似好annoyed咁」，他當時感到「少少嚇親，冇預期佢有咁嘅反應」，後來沒再對父親作該等行為。聆訊今續。

【案件編號：HCCC292/19】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 副教授涉殺妻 香港大學 張祺忠

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