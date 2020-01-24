近日120校現上呼吸道感染 防護中心倡有爆發停學7天 通報停課指引不清 資小促衛署釐清

衛生署衛生防護中心本周二晚發出新聞稿公布，稱考慮到新冠病毒疫情及近日學校爆發上呼吸道感染情况，會為出現爆發的學校對受影響班別師生做新冠病毒檢測，並會建議有關學校昨日（18日）起，未獲檢測結果前停課不少於7日。

「爆發」定義不同傳染病指引

校長通報始獲告知

資助小學校長會名譽主席張勇邦出任校長的小學，亦因出現上呼吸道感染爆發而停課。他說，不少學校按《學校／幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心預防傳染病指引》（下稱指引），向防護中心通報校內有「上呼吸道感染爆發」，而指引列明「如在短時間內同一班有3位或以上的學生相繼出現呼吸道病徵」就可能是傳染病爆發；一旦出現爆發學校應盡快通知中心。但張說，有學校聯絡中心後才獲告知，針對上呼吸道感染的「爆發」定義與指引不同。

張勇邦說，防護中心一直未有向學校提供白紙黑字的信息，告知學校應如何處理上呼吸道感染爆發，包括通報要求及停課安排，而中心將建議暫停面授日數由至少3日改為7日後，也沒列明是否「全校」停課，他認為現時指引不夠清晰。

張又認為，中心向有爆發個案的學校發停課建議後，學校翌日便要遵從，惟中心有時較晚才通知學校，校方沒足夠時間通知學生、家長、校車營運商等。他建議中心設每日「劃線」時間，倘中心未能於劃線時間前建議停課，有關學校可延至隔日才開始停課，家長則可自行決定翌日是否讓子女上學。

衛署：一班3宗4日內發病可當爆發

衛生防護中心回覆稱，一般而言若同一班出現3宗4日內發病的感染個案便可視為上呼吸道感染爆發，而新措施下中心會建議有爆發的學校於未獲得檢測結果前，停止授課不少於7日。

促跟從停課建議

教局稱續與中心聯繫

教育局回覆稱，局方要求學校嚴謹跟從衛生防護中心建議有關停止面授課堂及相關防疫措施的安排，並會繼續與中心保持緊密聯繫，諮詢衛生專家意見，並與學界保持緊密聯繫，適時檢視上課安排。

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