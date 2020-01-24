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失業率維持6.4% 工會料保就業結束「海嘯式上升」 運輸業增幅最大 學者：與航空業裁員有關

【明報專訊】本港最新失業率維持6.4%，國泰航空等航空業裁員後，運輸業失業率增幅最大，升0.6個百分點，至6.2%，為近17年高位。雖然整體失業率不變，部分行業甚至錄得跌幅，但有學者對未來不感樂觀，相信第二期保就業計劃結束後，下月或有裁員及結業潮，料明年初失業率升至7%。有工會相信下月失業人數會「海嘯式上升」，旅遊、航空及飲食業料屬重災區，對此感擔憂，又批評政府短視，缺乏措施應對，促盡快推出失業津貼。

今年8月至10月經季節性調整的失業率為6.4%，就業不足率3.8%，兩者與上次公布、即今年7月至9月的數字相同。今次失業人數較上次減少約2000人，微跌至25.78萬人，同期就業不足亦減約千人，至14.8萬人。

零售餐飲住宿業輕微改善

運輸業失業率升0.6個百分點，至6.2%，為近17年高位。另外，教育及金融業失業率分別微升0.1及0.3個百分點，其他行業則未見明顯增幅（見表），而「零售、住宿及膳食服務業」則下跌0.5百分點，至11.2%。

羅致光：疫情受控 市場進一步穩定

勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場仍然困難，但8至10月本地疫情維持受控下，呈現進一步穩定的迹象。羅致光說雖然經濟最近數月有些改善，但僱主的招聘意欲依然審慎，尤其當經濟前景仍受疫情所困擾，勞工市場在短期內仍面對壓力。

勞聯批政府短視 促設失業援助

勞聯副主席譚金蓮相信，第二期保就業結束後，下月會有裁員及結業潮，失業人數會「海嘯式上升」，對此感擔憂。她對未來就業市場不樂觀，尤其旅遊、航空及飲食業不少僱主「過不到年關」。她批評政府短視，未能預視即將來臨的失業潮，缺乏措施應對，「做一日和尚，敲一日鐘，等到爆煲先做嘢」。她促請政府盡快推出失業津貼，讓失業者直接申請，同時協助生意較旺的行業創造更多職位，如向僱主發津貼鼓勵請人。

今年10月領取綜援個案有225,086宗，較9月下跌872宗，按月跌0.4%；其中19,016宗為失業綜援，雖較去年同期增加約54.8%，但與今年9月19,024宗相若。

對於最新失業率不變，中大商學院高級講師李兆波表示「有少少意料之外」，但對未來不樂觀，相信隨着第二期保就業結束，疫情不穩，年底可能有裁員及結業潮，料失業率上升，估計明年初升至7%。他又說，運輸業失業率急升，與國泰等航空業裁員有關。

學者：年尾消費旺季 無助旅業航空

浸大財務及決策系副教授麥萃才稱，受保就業保障及外貿明顯改善，最新失業率未見大升，但擔憂保就業計劃結束後，下月失業人數或上升，對明年初失業率較不樂觀。他說一般年底屬消費旺季，可能帶動短期或中期就業，但旅遊及航空業短期難恢復。

（疫情第三波）

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