Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2020年11月18日星期三
港聞二
張曉明：反中亂港者出局成「法律規範」 人大「決定」予DQ法律基礎 陳文敏：還要基本法做什麼？
引烈顯倫言論 贊同司法改革
論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險
張稱「中央都要總結經驗教訓」 劉兆佳：之前未掌握一國兩制話語權
周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全
稱煙彈射車場「還擊」 不確定落點或外牆反彈
寄特首辦政總郵件 下周起需X光檢查
律政司介入撤私人檢控 許智峯提覆核
工程人員病發求醫後3日始檢測 到社區檢測站驗出陽性 許樹昌：事件反映強檢有用
的士司機病發6日始求醫 同業月內第5宗
覓特定酒店檢測入境者 政府消息：業界怕標籤多抗拒
失業率維持6.4% 工會料保就業結束「海嘯式上升」 運輸業增幅最大 學者：與航空業裁員有關
失業7月 母患癌 診所助理被拖長服金
安心出行參與食肆不足一成 酒吧業界：申請繁複促簡化
涉姦醉酒少女 兩警被捕 駐O記PTU 扣留調查將停職
餐廳慶胞弟生辰變死別 葬火海尼裔少女最後一聲說愛你
擰轉面尋滅火筒 生還者：3秒已蔓延
龍緯汶認狎兩非華裔童 稱生愛意 視6歲事主女友
砌好木箱藏屍鬆口氣 張祺忠如常返工放狗
不滿農作物被偷食 男子殺羊涉殘酷對待動物
將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成
刊醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核指限制過闊違憲
沙田區議員拒保再被捕 涉擾亂秩序
尊子漫畫
【Emily】警帖被指抄鬼滅之刃 日高官都回應
【Emily】唔畀區會傾歷史館 政府：係全港設施
【Emily】憶港英時代 譚惠珠自揭花名「西珠」
【Emily】羅冠聰領馬格尼茨基人權獎
【Emily】4隻「新移民」貓咪 檢疫完等你領養
【Emily】中大推網上體驗 籲擦走精神病污名
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
張曉明：反中亂港者出局成「法律規範」 人大「決定」予DQ法律基礎 陳文敏：還要基本法做什麼？
引烈顯倫言論 贊同司法改革
論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險
張稱「中央都要總結經驗教訓」 劉兆佳：之前未掌握一國兩制話語權
周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全
稱煙彈射車場「還擊」 不確定落點或外牆反彈
寄特首辦政總郵件 下周起需X光檢查
律政司介入撤私人檢控 許智峯提覆核
工程人員病發求醫後3日始檢測 到社區檢測站驗出陽性 許樹昌：事件反映強檢有用
的士司機病發6日始求醫 同業月內第5宗
覓特定酒店檢測入境者 政府消息：業界怕標籤多抗拒
失業率維持6.4% 工會料保就業結束「海嘯式上升」 運輸業增幅最大 學者：與航空業裁員有關
失業7月 母患癌 診所助理被拖長服金
安心出行參與食肆不足一成 酒吧業界：申請繁複促簡化
涉姦醉酒少女 兩警被捕 駐O記PTU 扣留調查將停職
餐廳慶胞弟生辰變死別 葬火海尼裔少女最後一聲說愛你
擰轉面尋滅火筒 生還者：3秒已蔓延
龍緯汶認狎兩非華裔童 稱生愛意 視6歲事主女友
砌好木箱藏屍鬆口氣 張祺忠如常返工放狗
不滿農作物被偷食 男子殺羊涉殘酷對待動物
將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成
刊醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核指限制過闊違憲
沙田區議員拒保再被捕 涉擾亂秩序
尊子漫畫
【Emily】警帖被指抄鬼滅之刃 日高官都回應
【Emily】唔畀區會傾歷史館 政府：係全港設施
【Emily】憶港英時代 譚惠珠自揭花名「西珠」
【Emily】羅冠聰領馬格尼茨基人權獎
【Emily】4隻「新移民」貓咪 檢疫完等你領養
【Emily】中大推網上體驗 籲擦走精神病污名
張曉明：反中亂港者出局成「法律規範」 人大「決定」予DQ法律基礎 陳文敏：還要基本法做什麼？
引烈顯倫言論 贊同司法改革
論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險
張稱「中央都要總結經驗教訓」 劉兆佳：之前未掌握一國兩制話語權
周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全
稱煙彈射車場「還擊」 不確定落點或外牆反彈
寄特首辦政總郵件 下周起需X光檢查
律政司介入撤私人檢控 許智峯提覆核
工程人員病發求醫後3日始檢測 到社區檢測站驗出陽性 許樹昌：事件反映強檢有用
的士司機病發6日始求醫 同業月內第5宗
覓特定酒店檢測入境者 政府消息：業界怕標籤多抗拒
失業率維持6.4% 工會料保就業結束「海嘯式上升」 運輸業增幅最大 學者：與航空業裁員有關
失業7月 母患癌 診所助理被拖長服金
安心出行參與食肆不足一成 酒吧業界：申請繁複促簡化
涉姦醉酒少女 兩警被捕 駐O記PTU 扣留調查將停職
餐廳慶胞弟生辰變死別 葬火海尼裔少女最後一聲說愛你
擰轉面尋滅火筒 生還者：3秒已蔓延
龍緯汶認狎兩非華裔童 稱生愛意 視6歲事主女友
砌好木箱藏屍鬆口氣 張祺忠如常返工放狗
不滿農作物被偷食 男子殺羊涉殘酷對待動物
將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成
刊醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核指限制過闊違憲
沙田區議員拒保再被捕 涉擾亂秩序
【Emily】警帖被指抄鬼滅之刃 日高官都回應
【Emily】唔畀區會傾歷史館 政府：係全港設施
【Emily】憶港英時代 譚惠珠自揭花名「西珠」
【Emily】羅冠聰領馬格尼茨基人權獎
【Emily】4隻「新移民」貓咪 檢疫完等你領養
【Emily】中大推網上體驗 籲擦走精神病污名
prev
next