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刊醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核指限制過闊違憲

【明報專訊】立法會前醫學界議員梁家騮，在2018年因他有份的內視鏡診涉刊登有標示折扣的廣告，遭投訴違反專業操守。他前日入稟高等法院，向香港醫委會提出司法覆核，挑戰香港註冊醫生專業守則中，不能公開發布或展示醫療服務折扣資訊及實際收費的限制，認為此限制過度寬闊，對醫生的言論自由構成不合比例的限制，要求法庭裁定相關限制違反《基本法》等法例，或詮釋為只針對失實資訊。

 申請人為梁家騮；答辯人為香港醫務委員會。申請書透露，申請人為一間私人公司的其中一名董事及股東，該公司營運一間醫療中心，而申請人為中心「專科團隊」成員之一。

申請書指出，中心在2018年刊登宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」的印刷及網上廣告，內容包含提及折扣後價錢，網上版另寫有「早鳥優惠」，事後醫委會接獲投訴，指申請人涉違專業操守，因《香港註冊醫生專業守則》限制本港註冊醫生不得「以招徠病人或兜攬生意為目的」發表資料。醫委會定於今年12月8日就事件研訊。

指不合比例限制醫生言論自由

申請書續稱，《基本法》第27條及《香港人權法案條例》第16條列明保障的言論自由，包括刊登廣告的權利。申請人表示，雖不爭議基於公共衛生而有需要限制醫療資訊發放，亦接受優惠推廣或令醫療服務商業化及影響病人判斷，但守則一刀切限制醫生不能提供醫療服務的折扣資訊，又不准展示或發布服務的實際收費，對醫生的言論自由構成不合比例的限制，亦令大眾無法得知服務真實價錢。

申請書又列出5宗相關案件，案中醫生均因展示或發布折扣資訊，被裁定違反專業操守而遭暫時或永久吊銷牌照。申請人認為，從醫委會過往研訊決定可見，其主要關注只是或會誘導病人選取非必要醫療服務的不實廣告，故現時守則的限制是過度寬闊，要求法庭裁定相關限制違反《基本法》及《香港人權法案條例》，或詮釋為只針對失實資訊。

【入稟編號：HCAL2267/20】

相關字詞﹕收費 專業操守 醫委會 司法覆核 梁家騮

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