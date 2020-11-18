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港聞二

將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成

【明報專訊】將軍澳第一期堆填區位於將軍澳港鐵站及康城港鐵站中間，鄰近將軍澳海濱公園及將軍澳南海濱長廊，佔地約兩公頃，這個封閉已久的「垃圾崗」最快2023年第一季活化成「環保村」，在巿區提供露營區等休閒設施。環境局昨向立法會提交文件顯示，擬建的工程總資助上限為1億，另外資助開辦成本及首兩年的營運總上限為500萬元。

立法會文件提到，東華三院建議在澳軍澳第一期堆填區發展「環保村」，以非牟利及自負盈虧原則營運，內設蝴蝶園、香草園、植物迷宮及種植園等主題園圃，另設有多個營區和戶外活動及訓練區，把有關地段活化為營地及環保教育設施，提供露營、環保教育、歷奇訓練、耕種等康樂設施。

東華已聘測量 望明年底動工

東華三院已聘請建築及工料測量顧問，顧問正為工程擬備施工圖則及招標文件等，環境局擬2020/21年度向工務小組委員會及財務委員會申請撥款，如獲批准，工程可望2021年第四季動工，並於2023年第一季完成。

西貢區議會主席鍾錦麟表示，有關項目已談論了頗長時間，希望盡快落成，而早年將軍澳居民提議在該地段設越野單車場，後來政府決定用作環保村」，設露營區、野餐區等，當區居民亦歡迎有關康樂設施。

鍾關注日後居民如何申請享用有關設施及接駁交通問題，倡發展自助租賃單車，提議「環保村」設單車徑打通將軍澳南海濱單車徑，而政府日後活化已收復堆填區用地時應多諮詢區議會。

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