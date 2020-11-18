將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成

立法會文件提到，東華三院建議在澳軍澳第一期堆填區發展「環保村」，以非牟利及自負盈虧原則營運，內設蝴蝶園、香草園、植物迷宮及種植園等主題園圃，另設有多個營區和戶外活動及訓練區，把有關地段活化為營地及環保教育設施，提供露營、環保教育、歷奇訓練、耕種等康樂設施。

東華已聘測量 望明年底動工

東華三院已聘請建築及工料測量顧問，顧問正為工程擬備施工圖則及招標文件等，環境局擬2020/21年度向工務小組委員會及財務委員會申請撥款，如獲批准，工程可望2021年第四季動工，並於2023年第一季完成。

西貢區議會主席鍾錦麟表示，有關項目已談論了頗長時間，希望盡快落成，而早年將軍澳居民提議在該地段設越野單車場，後來政府決定用作環保村」，設露營區、野餐區等，當區居民亦歡迎有關康樂設施。

鍾關注日後居民如何申請享用有關設施及接駁交通問題，倡發展自助租賃單車，提議「環保村」設單車徑打通將軍澳南海濱單車徑，而政府日後活化已收復堆填區用地時應多諮詢區議會。