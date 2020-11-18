港聞

港聞二

不滿農作物被偷食 男子殺羊涉殘酷對待動物

【明報專訊】一名46歲男子疑不滿自己農地上的農作物被偷食，前晚一怒下把鄰居飼養的兩隻幼羊打死，事後被警方以涉嫌殘酷對待動物拘捕。本為西藏人的羊主說破案後「隻羊都唔會返嚟」，難以想像有人會虐待動物。

事發於前晚（16日）近9時，元朗大棠路南坑排村一名村民報案，稱他飼養的兩頭初生小羊被發現身首異處，遺骸被埋於蕉林內。警方經調查認為事件有可疑，案件列作殘酷對待動物處理，元朗警區刑事調查隊第9隊接手跟進，至昨晨警方拘捕一名46歲男子。

元朗警區刑事調查總督察蔣家駿表示，事主共飼養6隻山羊，習慣每日早上放羊到附近食草，山羊傍晚5時許會自行回家，前日事主如常放羊時，有兩隻約4個月大幼羊失去蹤影，事主及後於附近一片蕉林內發現兩隻幼羊的屍體。警方昨早再到現場調查，9時許遇到涉事蕉林的46歲林主，查問下他承認前日兩隻幼羊闖入其蕉林偷食農作物，一怒下用鐵鏟驅趕兩隻羊，結果把2隻羊扑暈，他事後再把羊埋於田內。警方目前以方以涉嫌殘酷對待動物將他拘捕。

羊主居港西藏人 視羊寵物

羊主阿傑為西藏人，8年前來港定居，稱西藏人都愛好牛羊，來港後仍繼續養羊。阿傑於南坑排村共飼養6隻羊，視羊為寵物絕不食用及放售，近日更準備於家中前圍塔建羊屋。是次受害幼羊出生不久，其中一隻4個月大，阿傑兒子替牠們改名Kelvin和Bella，兩隻羊於前晚放羊後失蹤，阿傑大驚下報警，結果揭發事件。對於疑兇落網，阿傑稱「隻羊都唔會返嚟」，又說兒子尚未得知兩隻羊的死訊，說難以想像有人會虐待動物。

相關字詞﹕西藏 殘酷對待動物

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