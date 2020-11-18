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港聞二

砌好木箱藏屍鬆口氣 張祺忠如常返工放狗

【明報專訊】港大副教授張祺忠涉前年8月在港大宿舍偉倫堂勒斃妻子，案件昨在高等法院續審。控方質疑張案發前一晚，曾因妻子向銀行存入空頭支票一事而與對方爭吵，張否認。他另在盤問下同意，殺妻後如常游泳和放狗，形容當時已將藏屍的行李篋放進木箱，故「少少鬆一口氣」。

被告張祺忠否認謀殺陳慧文（終年53歲），他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。

否認案發前為彈票爭執

就被告案發前向死者簽發3張400萬至670萬元的支票，死者至案發前一日開戶和存入400萬元支票一事，控方在庭上提出另一版本並質疑，被告案發前已知悉死者向銀行存入400萬元的支票，更與死者爭吵。被告的女兒亦在案發後曾查詢彈票一事，被告告知相關款項為夫妻倆的共同投資，他原打算於案發前一日即8月16日轉帳，但與死者爭吵後決定不轉帳，以報復對方。被告一概否認。

被告在盤問下稱，他不知道銀行或會就彈票一事要求他即時還款。假如上述情况發生，他將變賣物業，形容做法屬「唯一選擇」。他同意自己生活節儉，自己未曾要求死者歸還另外兩張支票。

見妻失去知覺 未檢查是否死亡

被告又稱，他發現妻子失去知覺後，沒檢查對方的呼吸和脈搏，便認為對方死亡。控方質疑他趁妻子睡着時殺害對方，及後用鉗將電線打結，亦記得當時的經過，被告一概否認。

被告續稱，他曾向姨仔「自我引爆」，聲稱死者「好似出咗街」，亦因擔心姨仔發現藏屍的行李篋而想留在家中，不過在兒子要求下開車接送對方上班。他形容當時「要扮到好正常」，更為了避免引人注目，便如常工作和出席中學同學聚會。直至他完成組裝木箱，將藏屍的行李篋放進箱內，便感「少少鬆一口氣」，亦如常游泳和放狗。

直至同月20日下午約2時，被告女兒透過短訊告知姨仔打算報警，被告遂自動請纓報案。被告形容，警方翻查閉路電視片段時，他感到「好心急」，故謊稱一名女子貌似死者，以打發警方。聆訊今續。

【案件編號：HCCC292/19】

相關字詞﹕高等法院 謀殺案 張祺忠 宿舍 機械工程系 香港大學 副教授涉殺妻

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