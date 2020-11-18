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龍緯汶認狎兩非華裔童 稱生愛意 視6歲事主女友

【明報專訊】關注少數族裔權益的「香港社區發展網絡」總幹事龍緯汶（圖），涉於2017年至19年間非禮兩名年幼的非華裔女童，拍下女童的私處照片及裸照。他昨在區域法院承認非禮及製作兒童色情物品等7罪，求情時稱其中一名6歲女童陪伴及鼓勵他的病母，他對女童產生愛意，把她當成女朋友而犯案。被告續還押至明日（19日）判刑。

否認戀童 認7罪明判刑

被告龍緯汶（46歲）承認兩項非禮、3項向16歲以下兒童作猥褻行為、一項製作兒童色情物品、一項管有兒童色情物品罪，事主分別是年約6至7歲的X及4至5歲的Y，均屬非華裔。

辯方求情稱，被告與母親的感情深厚，2016年母親離世後，被告患上抑鬱，但沒有求醫。被告並非戀童，是次因X善待其年邁的病母，對X產生強烈愛意，也覺得X對他有愛意，希望她長大後能成為他女朋友，但被告亦明白到，兩人相差近40年，自己對X的迷戀得不到社會接受。

事主11歲兄長電話攝下犯案揭發

案情指，被告曾向X和Y的家庭提供服務，與X一家關係密切，不時帶X及其11歲哥哥玩耍。去年3月，X向哥哥投訴被告有不當行為，哥哥遂把電話放在被告的辦公室廁所內拍攝，其後拍到被告脫下X的內褲，並拍攝其私處，事件始被揭發。

被告被補後承認事件，又承認曾在李鄭屋游泳池的更衣室，讓X看他的裸體，並多次在其住所、辦公室及游泳池摸X的私處和臀部，以及拍下X私處的照片。警方之後發現另一名受害者Y，被告承認Y曾在兩人淋浴時為他手淫，其間被告拍攝了片段，亦曾拍攝了Y的裸照，警方及後在其電話內發現19幅X及Y的裸照，以及手淫片段。

【案件編號：DCCC 905/19】

相關字詞﹕區域法院 管有兒童色情物品 製作兒童色情物品 向16歲以下的兒童作出猥褻行為 非禮女童 龍緯汶

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