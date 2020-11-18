港聞

港聞二

擰轉面尋滅火筒 生還者：3秒已蔓延

【明報專訊】居於起火餐廳樓上的Kiran，事發時在餐廳內用膳，他憶述火警發生時眾人十分驚慌，他叫人冷靜並嘗試找滅火筒，惟火勢在「3秒內」迅速蔓延，他最終慌忙破窗逃生，爬出棚架待救。

Kiran與妻子居於涉事唐樓2樓一個300呎單位。他表示，事發時他正在起火餐廳一房間內用膳，其間突然聽到有人大叫「fire、fire」，Kiran 到房外了解，發現大門位置有小火，餐廳內的人表現緊張、不斷大叫，Kiran着在場眾人冷靜，並嘗試尋找滅火筒，「我大概只擰轉臉兩三次，火已燒到大門上」。Kiran未及找到滅火筒，稱火勢已在3秒內無聲地迅速蔓延，他只好設法逃生。

一度缺氧 破窗爬棚架呼救

Kiran表示，當時一度感到輕微缺氧，他以硬物敲打窗門，最終破窗爬出單位外一個建築棚架上呼救，隨後再有3人從另一扇窗爬出待救，「我也感到緊張，如果當時我無法把窗打破，那怎麼辦？」逃生期間，Kiran的腳及背部受輕傷。

稱現場無慶節蠟燭 疑燈泡燒着隔音綿

火警正值印度教傳統節日「排燈節」，初步懷疑火警由慶節用蠟燭引起。Kiran則說，排燈節的蠟燭通常放室外，事發時室內沒有擺放蠟燭。他稱，起火大門上貼有一層黑色隔音棉，上面掛有裝飾燈泡，據他所見，事發時疑有燈泡起火燒着隔音棉，因隔音棉易燃，致火勢急速蔓延。 Kiran說，涉事餐廳面積大、有兩房間，能容納40至50人，他過去經常到餐廳用膳。

不願續住單位 為傷者祈禱

現時Kiran與妻子獲安排到旺角一間酒店暫住。他形容事件為悲劇，本打算到親人家中慶祝節日，如今也取消， 「這麼多人在我面前死去，我還能怎慶祝？」他說，不想再回到該單位居住，現會為傷者祈禱。他和妻子及朋友昨午回到單位取文件及食物，由於涉事唐樓至昨午仍未解封，他們與在場警員溝通逾10分鐘始獲放行。

明報記者 陳冬綾

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