餐廳慶胞弟生辰變死別 葬火海尼裔少女最後一聲說愛你

多1人危殆 共8人命危

部分死者的親友昨午陸續到葵涌公眾殮房認屍，眾人神情哀傷落淚。其中火警當晚一夜間失去丈夫、8歲兒子Ryan、胞弟及侄女Kritica的尼裔婦人情緒非常激動，需要親友攙扶。仁濟緊急援助基金及九龍樂善堂樂善關懷基金將向死難者家屬提供經濟援助。

12人慶生 家族天人永隔

13歲尼裔少女Kandel Kritica原本一家四口樂也融融，其facebook不時上載家庭照，包括多張她手抱3歲胞弟的照片。周日意外當日早上，她發文祝賀胞弟3歲生日快樂，希望他心想事成，並說十分愛他。Kritica一家四口和8歲表弟Ryan等親友共12人當晚到起火餐廳用膳，慶祝胞弟3歲生日，詎料遇上大火。任職廚師、38歲父親Kandel Youba Raj亦在意外中過身，其同事在facebook發文悼念。

寶馬山蘇浙公學向本報證實，Kritica是該校中一學生，校方稱與警方核實資料後，昨早已啟動危機管理小組，正安排特別班主任課疏導學生情緒。至於8歲尼裔男童Ram Babel Ryan，其就讀的佐敦道官立小學發新聞稿證實一名小三學生與其父親，以及同校另一小六生的父親在火警中喪生，校方已啟動危機處理小組，聯絡教育局派出教育心理學家輔導師生。

同學憶8歲Ryan 常一起玩耍

Ryan的同班同學、菲律賓裔女學生Alisha得悉Ryan死訊後難過落淚，並寫了一封信給Ryan，內容關於她和同學有多想念和愛Ryan。Alisha說，Ryan是足球隊隊員，為人幽默、外向，他們經常一起開玩笑。意外後，班上同學及老師均傷心落淚，部分同學包括Alisha在班房內談論事件。Alisha希望Ryan家人不要難過及向前看，又說「他現在一個快樂的地方。」

Alisha表姐Pam補充說，Alisha得悉事件後十分難過，一度問她可以如何把信交給Ryan。Pam說，平日只有她前來接表妹放學，昨日Alisha的姨姨也到學校接她，並為她送上擁抱。

同校家長安撫兒子：他們已變星星

家長Gurung Rossan的兒子是Ryan同學，兒子知悉Ryan死訊後難過落淚。Rossan說，因擔心學生情緒，校方提醒家長不要經常在家中提起此意外，目前回家後會避談意外中誰人喪生，只對兒子說：「他們已變了星星。」Rossan同樣形容Ryan外向、自信，勇於表達己見，又形容Ryan一家可愛，對事件感難過。

Rossan另說，意外後資訊混亂，他至今仍未能掌握死傷者人數，表示不明白為何一場火災可以導致如此嚴重的傷亡。他表示，現時社群中不斷討論事件，了解他們可以做到什麼。

火警現場至昨晚仍未解封，昨早消防巡查組到現場附近一帶多幢唐舊樓登門或到後巷，巡查有否違反《消防條例》。昨早至晚上，陸續有市民及團體到現場獻花及悼念。部分住戶昨一度返回大廈取回個人物品。