涉姦醉酒少女 兩警被捕 駐O記PTU 扣留調查將停職

警方證實，拘捕兩名均為22歲的休班警務人員，涉嫌前日在旺角一酒店內強姦一名20歲女子，案件交由西九龍總區刑事部跟進。二人現正被扣留調查，將會被停職。警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

酒吧結識帶酒店犯案 事主非警員

據了解，兩名休班男警員前日在酒吧消遣時，結識兩名女子，4人一起喝酒。其中一名女子先行離開，兩名男警疑將另一名喝醉女子帶到旺角一間酒店，並涉嫌將其強姦，女子其後報警。消息稱，涉案兩名男警分別駐守新界北機動部隊，以及俗稱「O記」的有組織罪案及三合會調查科。案件交西九龍重案組跟進，正調查是否有其他警務人員涉案。據了解，女事主並非警務人員。

另一PTU涉盜信用卡買手機今提堂

4日內先後有3名警務人員被捕。上周五，警察公共關係科高級督察黃敬修涉嫌偷竊同袍物件被捕，並檢獲罐頭鮑魚、相機電池等，他已被停職，後獲保釋候查。

另外，警方4月份拘捕一名機動部隊男警，涉嫌去年在太古城中心盜取他人信用卡後購買兩部手提電話。該男子昨被控一項盜竊罪及兩項以欺騙手段取得財產罪，案件將於今早在東區裁判法院提堂。