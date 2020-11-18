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安心出行參與食肆不足一成 酒吧業界：申請繁複促簡化

【明報專訊】政府本周一推出「安心出行」應用程式，記錄市民出行紀錄，以助追蹤新冠病毒接觸者，至今約1萬個場地參與計劃，當中僅約3500個私營場所。據業界了解，全港約1.6萬間食肆，約1000間參與計劃，參與率不足一成；而1400間酒吧當中約有300間參與，約佔兩成。有酒吧業人士表示，政府現透過行業協會讓酒吧申請二維碼，過程繁複，認為政府應簡化申請程序。

資科辦：應用程式商店熱門排第一

本報昨向政府資訊科技總監辦公室查詢程式下載及使用數字，資科辦稱，該程式於「App Store」及「Google Play」香港商店的免費程式熱門排行榜列首位，實際下載次數仍與應用程式商店核對中。資科辦又稱，已有約1萬個公私營場地參與計劃，當中有3500個私營場所，包括銀行、食肆、酒吧、商場等，但資科辦沒提供各類場地的參與數目。

多家發展商稱響應 商場街市貼二維碼

本報向多間發展商查詢旗下商場有否參與，領展稱，已在旗下逾70個物業展示二維碼，包括商場及街市。新地表示，旗下逾500個商場、寫字樓、酒店等已陸續貼上二維碼。太古地產稱，將安排旗下商場在舉行活動的場地設二維碼。信和稱，旗下169項物業參與計劃。港鐵則表示，旗下所有商場均會參與計劃。

業界籲直接派二維碼 自行決定張貼

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，至今約300間酒吧申請加入計劃，佔全港1400間酒吧約兩成，酒吧要透過聯會將資料交予政府，政府再將二維碼經聯會派給業界，程序繁複。他認為政府早前向各個業界提供資助時，已收集處所的地址等資料，可直接向每個處所派二維碼，由處所自行決定是否張貼。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，全港約有1.6萬間食肆，約1000間參與計劃，他認為政府宣傳不足，又建議政府可強制市民使用程式。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，「安心出行」若要有效協助追蹤感染者行蹤，需有更多場地提供二維碼，但現時處所申請「安心出行」二維碼的程序不便，有朋友曾向他反映找不到申請渠道，建議政府設立系統方便處所申請，否則難以推廣。

明報記者

（疫情第三波）

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