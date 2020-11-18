覓特定酒店檢測入境者 政府消息：業界怕標籤多抗拒

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，是否要安排特定酒店供有關入境者檢疫的建議，都在考慮之列，但要看是否可行。她說目前為止，未找出有個案與尼泊爾的輸入個案有確實關連，或是否真的有人去探視過受檢疫者。她透露，曾嘗試尋找酒店的閉路電視片段，但事隔太久，有些酒店已無保存相關片段。

禁擅離探訪 違酒店檢疫可囚半年

政府消息指安排指定檢疫酒店有多項難處，例如很多酒店不願意全幢變成檢疫酒店，怕有標籤問題，且政府需包起整幢酒店，亦涉公帑問題，當局也難計算來港人數。

極高風險區領館人員 抵港前後須檢測

政府昨日亦公布，由今日起，過去14天曾到極高風險地區的外國領館及機構人員，須於出發前48小時內在獲當地政府認可的檢測機構接受檢測並取得陰性結果，抵港後須到衛生署的臨時樣本採集中心做病毒檢測並等候檢測結果。有關人員須由所屬機構安排點對點交通及地點自我隔離14天，並在來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本。

（疫情第三波）