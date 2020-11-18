的士司機病發6日始求醫 同業月內第5宗

主要九龍工作 10月檢測呈陰性

昨初步確診的的士司機是車主，朝九晚八開工，日間主要在九龍行駛，曾到不同地方用膳。他11月10日有輕微咳嗽，至16日感氣喘，遂到急症室求醫。他有參與運輸署為的士司機安排的新冠病毒測試，對上一次在10月檢測，結果呈陰性。他與家人同住沙田愉田苑愉澤閣，一名家人屬緊密接觸者，在何文田旅港開平商會中學工作。該校昨發通告公布今日停課，包括停止網課及課外活動，全校消毒，有需要的教職員及學生需作病毒檢測。

的士強檢 視乎運署新一輪測試反應

當局在11月12日公布4宗的士司機確診個案，當中3人無病徵。張竹君說，過去4宗個案之的士司機都無去過機場或酒店，至於昨初步確診的的士司機有否到過，則要了解。

對於接連有的士司機感染，被問會否考慮按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出指示，要求強制檢測的士司機，張竹君說運輸署正做新一輪測試，要先觀察反應和結果，再考慮是否需要用法例。

許樹昌：業內個案無關聯 顯傳播鏈分散

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，如受感染的司機在車內咳嗽並開冷氣，或會將病毒吹向乘客致傳播。近日多名的士司機確診，他認為反映「很明顯社區有隱形傳播鏈，有可能是帶病毒者污染了司機而傳播」，而多宗個案未發現有關聯，亦反映傳播鏈分散。他認為除了有病徵的的士司機要盡快檢測，無徵狀者亦應每14日或一個月檢測一次。他又說，若大部分的士司機願意參加檢測計劃就「唔需要行到強制」，相反則要考慮。

（疫情第三波）