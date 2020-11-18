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工程人員病發求醫後3日始檢測 到社區檢測站驗出陽性 許樹昌：事件反映強檢有用

【明報專訊】相隔一日再現源頭不明新冠個案，一名在荔枝角和西環工作的工程人員昨日確診，他發病當日雖已求醫，但3日後才做檢測，發病後4日仍有上班，辦公室全數10多名同事要檢疫。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如醫生懷疑病人染病，應要求對方24小時內檢測，否則病人可到很多地方將病毒傳出去，強制檢測實施前未能做到，反映強制檢測有其作用。另外，莊士倫敦廣場有第二名保安員初步確診，群組累計5人染疫。

屬源頭不明 病發後4日仍上班

本港昨新增4宗新型冠狀病毒確診，包括3宗輸入個案（見另稿）和1宗本地源頭不明個案，累計5470宗確診和一宗疑似個案。新增的源頭不明個案為一名住元朗采葉庭的29歲工程人員，他自11月12日起喉嚨痛，同日到元朗港鐵站盈健綜合醫務中心求醫，當時私家醫生有跟他討論過做病毒測試，但他選擇15日才到元朗社區檢測中心取樣並驗出陽性。

該工程人員於荔枝角瓊林街陸佰中心工作，發病後4日（16日）仍有上班，10多名同事全部要檢疫，他另會每周兩三日到西環創業商場翻新工程地盤監察工作，11日到訪過，該處共40多名員工要做病毒測試。該工程人員驗出病毒量較高，傳染期間除了上班和求醫，亦到過西環壹八壹冰室、元朗采葉庭11座和形點II。

中西區區議員葉錦龍在社交網站稱聯絡了創業商場地盤監工了解，確診者屬大判工程公司的員工，負責文書工作，有需要才會將文件送到創業商場地盤。

莊士倫敦廣場多一保安中招

群組增至5人 或更衣室播毒

昨日另有數宗初步確診個案，包括一名住葵盛西邨的莊士倫敦廣場50歲男日間保安員。早前該廣場已有一名夜間保安與其兩名家人確診，日間保安員11月15日到油麻地社區檢測中心化驗後驗出陽性，其一名82歲同住者於14日起咳嗽，同初步確診，群組累計5人染疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，上述兩名保安員共用更衣室和休息室，或因環境污染而播毒。對於早前未有將日間保安員列為密切接觸者，她解釋很多公司都有類似的更衣室，如用此標準就有很多公司要全體檢疫，通常是列最高危的接觸者檢疫，其他人只做檢測，發現還有其他個案時再擴大檢疫範圍。

許樹昌：政府研補貼確診者日薪

對於昨日確診的工程人員病發後仍上班，許樹昌說「市民自己都應該負點責任」，強調發病後不應上班，盡快求醫避免感染家人、同事和社區；僱主亦應讓有病徵者不要上班，否則「整間公司要檢疫更麻煩」。他又說，政府正考慮為確診者提供日薪補貼，他認為能作為高風險群組驗得密一點的誘因，但給了一個行業補貼，其他行業者亦會要求，政府有很多因素要考慮。

增47小學爆發上呼吸道疾病

昨日新增47間小學爆發上呼吸道疾病，當中7間感染人數超過20，包括沙田循道衛理小學、塘尾道官立小學、培道小學等，本周首3日已有89間院舍或學校爆發，涉573人。

明報記者

（疫情第三波）

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