寄特首辦政總郵件 下周起需X光檢查

據了解，行政署前日向在政府總部的各局和部門的總務部發電郵解釋相關安排，並附有兩個附件，講解如何處理含可疑粉末的郵件、可疑物品及炸彈。電郵並無解釋實施新措施的原因。本報向行政署查詢相關安排的原因，是否有任何恐襲風險等，至截稿前未有回應。

職員料涉警總其他部門接粉末信

有在政府總部工作的公務員估計，事件是因為早前警察總部及位於胡忠大廈的政府部門接連收到粉末信有關。他稱，以往信件及郵件直接寄到部門，新措施少不免會延遲收信，構成不便，各局及部門更要找一個「樓長」到中央收發處收信。

本報取得該電郵，內容提到由香港郵政送遞的郵件，不能再直接送到各局或部門，而是要在早上經政總地下的文件收發處中央處理，並以X光檢查，再通知各部門下午領取。

至於需要簽收的本地郵政速遞，郵件同樣需要經X光檢查，郵差方可送上樓供簽收。而其他速遞公司送遞的郵包，以及各部門收到的請願信，各部門及局需自行派員到文件收發處經X光檢查，再拿回辦公室。各部門及局之間傳遞的信件則不在此限。