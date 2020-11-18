稱煙彈射車場「還擊」 不確定落點或外牆反彈

時任東九龍衝鋒隊第3小隊指揮官郭俊希昨供稱，所屬小隊去年11月4日凌晨零時許到達將軍澳，發現約40名黑衣示威者在俗稱「尚十」的唐明街與唐俊街交界堵路，隨即在人群約40米外設置防線，並要求增援。及至凌晨零時40分，他稱集結人數增至200，亦有人向警方掟磚頭，行為愈趨「激進」；示威者向前衝之後退至廣明苑，他遂下令向廣明苑外的人群發射催淚彈。

先射兩枚 稱示威者車場擲物再射3彈

郭稱在凌晨1時，開始有示威者從肇事停車場投擲雪糕筒及玻璃樽，企圖襲擊地面警員，他隨即下令第3小隊的警員向停車場上層發射海綿彈及布袋彈，相信無擊中任何人；同一時間，到場支援的第4小隊亦針對停車場上層發射催淚彈。

時任第4小隊指揮官黃家倫供稱，同日凌晨零時40分至56分之間，所屬小隊向停車場上層發射兩枚催淚彈，並向地面發18枚催淚彈，其後向前推進。黃稱，示威者仍從停車場2至3樓投下雜物，危及警員安全，他遂在凌晨1時08分至09分，再度命令小隊警員，向停車場上層的方向發射3枚催淚彈。

被問到知否催淚彈動向，黃稱他不肯定，「一係撞外牆反彈，一係射入去天花彈到地下」，亦不確定會落在哪一樓層。

庭上播放有線新聞的網上直播畫面，顯示在凌晨1時，數十名防暴警員在廣明苑外戒備。片段出現兩下槍聲，肇事停車場的2、3樓均有煙冒出，並有煙霧圍繞。

另據周父前日在死因庭供稱，周梓樂去年11月3日晚上11時40至45分離開富康花園住所，翌日零時48分曾以WhatsApp提醒父親「要關窗」以防催淚彈。

（反修例風暴）