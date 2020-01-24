周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全

【明報專訊】科大生周梓樂（圖）去年11月4日凌晨在將軍澳尚德停車場A墮樓身亡一案，死因庭昨第二日聆訊，並傳召兩名當日到現場驅散示威者的東九龍衝鋒隊高級督察出庭作供，其中擔任第4小隊指揮官的高級督察供稱，他率領30名警員約於凌晨1時18分進入肇事停車場2樓時，遇到消防員和義務急救員正在處理一名傷者，更遭急救員着他「唔好騷擾救人」。他為了「確保佢安全」決定繼續掃蕩，強調沒阻礙救援、騷擾或接觸傷者；他在庭上承認，直至回到將軍澳警署，於凌晨2時才向上級匯報發現傷者。
凌晨2時返警署匯報有傷者
終年22歲的周梓樂去年11月8日不治。時任東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官的高級督察黃家倫昨供稱，去年11月4日凌晨曾命令隊員，向尚德停車場A的2樓及3樓高層發5枚催淚彈（見另稿），凌晨1時10分因有示威者在高處向警方擲物，他接獲指示率第4小隊由廣明苑車路入口進入尚德停車場A掃蕩。
稱未看到傷者樣貌
指急救員着警員離開
黃續說，約凌晨1時18分包括他在內約30名警員步入停車場2樓，發現數名消防員及義務急救員正在處理一名傷者，他未有看到傷者的樣貌。當時現場急救員要求警員離開，稱「唔好騷擾救人」，消防員則稱人手足夠。他表示，當時警方未掃蕩的位置均是「危險點」，得知有傷者後「我更加要確保佢安全」，認為要「（盡）快清除危險點」，故決定將救援交予救護人員，並帶領警員去繼續掃蕩。他強調警員當時沒有阻礙、騷擾或接觸傷者。
稱01：18帶隊抵2樓
CCTV攝警01：14到 逗留1分鐘
另外庭上播放停車場閉路電視片段，畫面時間凌晨1時14分有數名消防員在2樓行人路逗留，一批防暴警員經過時，其中數人走近。該批警員逗留約一分鐘後，1時16分已走到停車場另一端。
否認停車場內追市民用武
稱掃蕩時見不到任何示威者
研訊主任、外聘大律師葉志康問警員有否在停車場內追逐市民，或使用警棍及胡椒噴霧，黃一概否認。及後死因裁判官高偉雄再問黃，有否向上司報告發現傷者，黃回應稱由於撤離停車場後「再受（示威者）攻擊」，回到將軍澳警署即約凌晨2時才上報。黃又表示當日凌晨1時後，當第4小隊撤離停車場，再沒其他衝鋒隊入內，但「不知有沒有其他部隊」。
另外高官問到掃蕩期間有否聽到嘈吵聲音，黃家倫表示掃蕩時見不到任何示威者，但聽到有人跑，「不是我所在樓層，去到（有人跑的位置）又見不到有人」。陪審團追問聽見有人跑的位置，黃補充在停車場一樓聽到有人跑。
家屬律師昨收市民報料
聆訊期間，周梓樂的母親一度想向黃家倫發問，代表死者家屬的大律師鄭淑儀表示，昨日午膳時間收到市民提供最新消息，需時處理資料，獲准將聆訊押後今早繼續。