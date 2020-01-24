周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全

凌晨2時返警署匯報有傷者

終年22歲的周梓樂去年11月8日不治。時任東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官的高級督察黃家倫昨供稱，去年11月4日凌晨曾命令隊員，向尚德停車場A的2樓及3樓高層發5枚催淚彈（見另稿），凌晨1時10分因有示威者在高處向警方擲物，他接獲指示率第4小隊由廣明苑車路入口進入尚德停車場A掃蕩。

稱未看到傷者樣貌

指急救員着警員離開

黃續說，約凌晨1時18分包括他在內約30名警員步入停車場2樓，發現數名消防員及義務急救員正在處理一名傷者，他未有看到傷者的樣貌。當時現場急救員要求警員離開，稱「唔好騷擾救人」，消防員則稱人手足夠。他表示，當時警方未掃蕩的位置均是「危險點」，得知有傷者後「我更加要確保佢安全」，認為要「（盡）快清除危險點」，故決定將救援交予救護人員，並帶領警員去繼續掃蕩。他強調警員當時沒有阻礙、騷擾或接觸傷者。

稱01：18帶隊抵2樓

CCTV攝警01：14到 逗留1分鐘

另外庭上播放停車場閉路電視片段，畫面時間凌晨1時14分有數名消防員在2樓行人路逗留，一批防暴警員經過時，其中數人走近。該批警員逗留約一分鐘後，1時16分已走到停車場另一端。

否認停車場內追市民用武

稱掃蕩時見不到任何示威者

研訊主任、外聘大律師葉志康問警員有否在停車場內追逐市民，或使用警棍及胡椒噴霧，黃一概否認。及後死因裁判官高偉雄再問黃，有否向上司報告發現傷者，黃回應稱由於撤離停車場後「再受（示威者）攻擊」，回到將軍澳警署即約凌晨2時才上報。黃又表示當日凌晨1時後，當第4小隊撤離停車場，再沒其他衝鋒隊入內，但「不知有沒有其他部隊」。

另外高官問到掃蕩期間有否聽到嘈吵聲音，黃家倫表示掃蕩時見不到任何示威者，但聽到有人跑，「不是我所在樓層，去到（有人跑的位置）又見不到有人」。陪審團追問聽見有人跑的位置，黃補充在停車場一樓聽到有人跑。

家屬律師昨收市民報料

聆訊期間，周梓樂的母親一度想向黃家倫發問，代表死者家屬的大律師鄭淑儀表示，昨日午膳時間收到市民提供最新消息，需時處理資料，獲准將聆訊押後今早繼續。

【案件編號：CCCDI 932/19】

明報記者

（死因研訊第二天）

（反修例風暴）