張稱「中央都要總結經驗教訓」 劉兆佳：之前未掌握一國兩制話語權

稱中央近幾年撥亂反正

劉兆佳說，近年中央發現已故國家領導人鄧小平對一國兩制理解，在香港逐漸被人淡忘，反而反對派、外部勢力將香港當成獨立政治實體，此理解卻大行其道，所以出現「人大釋法破壞香港一國兩制、司法獨立」等說法，將基本法23條立法當成惡法，甚至司法機關會挑戰中央權力。他說，過去幾年中央撥亂反正，確立對一國兩制權威的詮釋，以及愛國者治港的格局。他舉例，當中央制訂與香港政治體系有關的決定時，就必然引發對一國兩制及基本法的爭論。

會否重點「糾正」傳媒教育界？

劉：出錯肯定不會坐視

至於張曉明提到的傳媒界、教育界是否成為中央重點「糾正」的界別，劉兆佳指出，中央想通過國民教育和一國兩制教育，令年輕人知道一國兩制的核心和「一國」的重要性，而對一國兩制的錯誤理解有一部分來自媒體、學校，相信未來針對媒體和教師宣揚錯誤的一國兩制理解，中央和特區政府肯定不會坐視不理。