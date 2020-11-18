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論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險

【明報專訊】港澳辦副主任張曉明昨日在論壇上多次提到「愛國」，說「既要講愛港，又要講愛國」、在人權自由等核心價值前應當加上「愛國」；特首林鄭月娥和基本法委員會副主任張勇，也引述已故領導人鄧小平30多年前談「愛國者」的標準。日前被內地學者田飛龍指涉違反《港區國安法》的支聯會，全名是「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，支聯會秘書蔡耀昌稱，過去31年，支聯會的「愛國」與政權的「愛國」定義都不同，張曉明所談的「愛國」非法律、憲制名詞，亦無權威解釋，「很多時往往是政治名字、政治解釋，由當權者去詮釋，這非常危險」；他形容京官說法為政治紅線，料會愈來愈緊。

質疑官員議員可拿外國護照

陳文敏：如何愛國？

林鄭月娥昨日引述鄧小平在1984年指出：「港人治港有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港……愛國者的標準是，尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」張勇亦解讀鄧小平在30多年前的說話，稱不是什麼人也可以成為治港者，當然更不是外國人治港。

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏回應本報查詢質疑，若說治港者必須愛國，香港已回歸多年，為何部分官員、立法會議員仍然可有雙重國籍，「若說與外國勾結，有什麼較手持外國護照更強？」他指出，若說民主派勾結外國，但持外國護照者，卻得到外國福利、入境權、居住權，更對該國家有效忠的法律責任，「拿着外國護照，如何愛（中）國？」

相關字詞﹕張曉明 林鄭月娥 張勇 支聯會 愛國

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