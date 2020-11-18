論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險

質疑官員議員可拿外國護照

陳文敏：如何愛國？

林鄭月娥昨日引述鄧小平在1984年指出：「港人治港有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港……愛國者的標準是，尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」張勇亦解讀鄧小平在30多年前的說話，稱不是什麼人也可以成為治港者，當然更不是外國人治港。

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏回應本報查詢質疑，若說治港者必須愛國，香港已回歸多年，為何部分官員、立法會議員仍然可有雙重國籍，「若說與外國勾結，有什麼較手持外國護照更強？」他指出，若說民主派勾結外國，但持外國護照者，卻得到外國福利、入境權、居住權，更對該國家有效忠的法律責任，「拿着外國護照，如何愛（中）國？」