引烈顯倫言論 贊同司法改革

【明報專訊】建制派媒體、內地學者等持續批評香港司法機構，港澳辦副主任張曉明昨日點名讚終審法院前常任法官烈顯倫早前提出的「是時候進行司法改革了」言論，指司法機構也要改革。港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，烈顯倫有其意見，但並非主流，亦不代表整個司法界的看法。被問到會否憂慮法院受壓，陳文敏稱香港作為法治地方，相信法院是看理由、而非看是否京官發表意見。
稱致力改善與時並進
司法機構：維持獨立司法制度
司法機構回應本報表示，在維護《基本法》司法獨立的原則下，司法機構一向致力改善各級法院管理和運作，與時並進，以維持獨立的司法制度及其至高的專業水平。
張曉明昨日透過視像在《基本法》頒布30周年高峰論壇致辭時，點名烈顯倫早前提及「司法制度是時候改革了」，稱這值得司法、法律界重視；又說即使是西方國家，司法制度亦與時俱進改革，不影響司法獨立。但他未進一步闡述如何改革。
烈顯倫9月在本報撰文〈是時候緊急改革了〉，當中列出多項對法院的批評（部分見表），包括指法院對一國兩制理解「遲鈍得令人瞠目結舌」、「幫助創造了導致街頭混亂的社會環境」，並認為法院判辭太複雜、司法覆核案件太多等。
陳文敏回應本報查詢稱，若案件涉重大關注，法院需詳細解釋理由，「判辭可否簡潔一點？永遠有空間改善，但如法院隨便解釋理由，對法治發展無好處」；他又稱在基本法、《人權法》下，可司法覆核的案件亦多了，亦反映市民法治意識加強；並稱不少案件原可在立法會解決，由不同黨派理性辯論、各方讓步妥協，但當立法會「數夠票」便不用妥協，市民只能上街或訴諸法院。
港大楊艾文：不認為可向法院施壓
港大法律學院副院長楊艾文稱，不認為張曉明的說法可向法院施壓，指未見張提出具體改革方向，而司法機構與其他機構同要與時並進。他表示，烈顯倫的看法廣為人知，他有其看法，但未必所有人必然同意。
另外，特首林鄭月娥早前稱香港並非三權分立，港澳辦前副主任馮巍在同一場合致辭表示，香港的政治體制不是三權分立，但掌握立法、行政和司法權力者，運作時按三權分立理念操作。他指出，香港回歸以來出現的問題，反映部分港人對中央的權力和位置沒有清晰認識；並指為穩定香港社會和香港人心，內地才少談體制根本變化，稱回歸之後說「不變」是指生活方式。