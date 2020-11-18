引烈顯倫言論 贊同司法改革

稱致力改善與時並進

司法機構：維持獨立司法制度

司法機構回應本報表示，在維護《基本法》司法獨立的原則下，司法機構一向致力改善各級法院管理和運作，與時並進，以維持獨立的司法制度及其至高的專業水平。

張曉明昨日透過視像在《基本法》頒布30周年高峰論壇致辭時，點名烈顯倫早前提及「司法制度是時候改革了」，稱這值得司法、法律界重視；又說即使是西方國家，司法制度亦與時俱進改革，不影響司法獨立。但他未進一步闡述如何改革。

烈顯倫9月在本報撰文〈是時候緊急改革了〉，當中列出多項對法院的批評（部分見表），包括指法院對一國兩制理解「遲鈍得令人瞠目結舌」、「幫助創造了導致街頭混亂的社會環境」，並認為法院判辭太複雜、司法覆核案件太多等。

陳文敏回應本報查詢稱，若案件涉重大關注，法院需詳細解釋理由，「判辭可否簡潔一點？永遠有空間改善，但如法院隨便解釋理由，對法治發展無好處」；他又稱在基本法、《人權法》下，可司法覆核的案件亦多了，亦反映市民法治意識加強；並稱不少案件原可在立法會解決，由不同黨派理性辯論、各方讓步妥協，但當立法會「數夠票」便不用妥協，市民只能上街或訴諸法院。

港大楊艾文：不認為可向法院施壓

港大法律學院副院長楊艾文稱，不認為張曉明的說法可向法院施壓，指未見張提出具體改革方向，而司法機構與其他機構同要與時並進。他表示，烈顯倫的看法廣為人知，他有其看法，但未必所有人必然同意。

另外，特首林鄭月娥早前稱香港並非三權分立，港澳辦前副主任馮巍在同一場合致辭表示，香港的政治體制不是三權分立，但掌握立法、行政和司法權力者，運作時按三權分立理念操作。他指出，香港回歸以來出現的問題，反映部分港人對中央的權力和位置沒有清晰認識；並指為穩定香港社會和香港人心，內地才少談體制根本變化，稱回歸之後說「不變」是指生活方式。