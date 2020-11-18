港聞

港聞一

引烈顯倫言論 贊同司法改革

【明報專訊】建制派媒體、內地學者等持續批評香港司法機構，港澳辦副主任張曉明昨日點名讚終審法院前常任法官烈顯倫早前提出的「是時候進行司法改革了」言論，指司法機構也要改革。港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，烈顯倫有其意見，但並非主流，亦不代表整個司法界的看法。被問到會否憂慮法院受壓，陳文敏稱香港作為法治地方，相信法院是看理由、而非看是否京官發表意見。

稱致力改善與時並進

司法機構：維持獨立司法制度

司法機構回應本報表示，在維護《基本法》司法獨立的原則下，司法機構一向致力改善各級法院管理和運作，與時並進，以維持獨立的司法制度及其至高的專業水平。

張曉明昨日透過視像在《基本法》頒布30周年高峰論壇致辭時，點名烈顯倫早前提及「司法制度是時候改革了」，稱這值得司法、法律界重視；又說即使是西方國家，司法制度亦與時俱進改革，不影響司法獨立。但他未進一步闡述如何改革。

烈顯倫9月在本報撰文〈是時候緊急改革了〉，當中列出多項對法院的批評（部分見表），包括指法院對一國兩制理解「遲鈍得令人瞠目結舌」、「幫助創造了導致街頭混亂的社會環境」，並認為法院判辭太複雜、司法覆核案件太多等。

陳文敏回應本報查詢稱，若案件涉重大關注，法院需詳細解釋理由，「判辭可否簡潔一點？永遠有空間改善，但如法院隨便解釋理由，對法治發展無好處」；他又稱在基本法、《人權法》下，可司法覆核的案件亦多了，亦反映市民法治意識加強；並稱不少案件原可在立法會解決，由不同黨派理性辯論、各方讓步妥協，但當立法會「數夠票」便不用妥協，市民只能上街或訴諸法院。

港大楊艾文：不認為可向法院施壓

港大法律學院副院長楊艾文稱，不認為張曉明的說法可向法院施壓，指未見張提出具體改革方向，而司法機構與其他機構同要與時並進。他表示，烈顯倫的看法廣為人知，他有其看法，但未必所有人必然同意。

另外，特首林鄭月娥早前稱香港並非三權分立，港澳辦前副主任馮巍在同一場合致辭表示，香港的政治體制不是三權分立，但掌握立法、行政和司法權力者，運作時按三權分立理念操作。他指出，香港回歸以來出現的問題，反映部分港人對中央的權力和位置沒有清晰認識；並指為穩定香港社會和香港人心，內地才少談體制根本變化，稱回歸之後說「不變」是指生活方式。

相關字詞﹕司法機構 司法獨立 終審法院 陳文敏 建制派 司法覆核 一國兩制 立法會 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

張曉明：反中亂港者出局成「法律規範」 人大「決定」予DQ法律基礎 陳文敏：還要基本法做什麼？
張曉明：反中亂港者出局成「法律規範」 人大「決定」予DQ法律基礎 陳文敏：還要基本法做什麼？
論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險
論壇屢提愛國 支聯會：由政權詮釋定義危險
張稱「中央都要總結經驗教訓」 劉兆佳：之前未掌握一國兩制話語權
張稱「中央都要總結經驗教訓」 劉兆佳：之前未掌握一國兩制話語權
周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全
周梓樂死因庭 指揮官稱停車場見消防急救 沒阻救援 警見傷者沒即上報續掃蕩：確保佢安全
稱煙彈射車場「還擊」 不確定落點或外牆反彈
稱煙彈射車場「還擊」 不確定落點或外牆反彈
寄特首辦政總郵件 下周起需X光檢查
寄特首辦政總郵件 下周起需X光檢查
律政司介入撤私人檢控 許智峯提覆核
律政司介入撤私人檢控 許智峯提覆核
工程人員病發求醫後3日始檢測 到社區檢測站驗出陽性 許樹昌：事件反映強檢有用
工程人員病發求醫後3日始檢測 到社區檢測站驗出陽性 許樹昌：事件反映強檢有用
的士司機病發6日始求醫 同業月內第5宗
的士司機病發6日始求醫 同業月內第5宗
覓特定酒店檢測入境者 政府消息：業界怕標籤多抗拒
覓特定酒店檢測入境者 政府消息：業界怕標籤多抗拒
失業率維持6.4% 工會料保就業結束「海嘯式上升」 運輸業增幅最大 學者：與航空業裁員有關
失業率維持6.4% 工會料保就業結束「海嘯式上升」 運輸業增幅最大 學者：與航空業裁員有關
失業7月 母患癌 診所助理被拖長服金
失業7月 母患癌 診所助理被拖長服金
安心出行參與食肆不足一成 酒吧業界：申請繁複促簡化
安心出行參與食肆不足一成 酒吧業界：申請繁複促簡化
涉姦醉酒少女 兩警被捕 駐O記PTU 扣留調查將停職
涉姦醉酒少女 兩警被捕 駐O記PTU 扣留調查將停職
餐廳慶胞弟生辰變死別 葬火海尼裔少女最後一聲說愛你
餐廳慶胞弟生辰變死別 葬火海尼裔少女最後一聲說愛你
擰轉面尋滅火筒 生還者：3秒已蔓延
擰轉面尋滅火筒 生還者：3秒已蔓延
龍緯汶認狎兩非華裔童 稱生愛意 視6歲事主女友
龍緯汶認狎兩非華裔童 稱生愛意 視6歲事主女友
砌好木箱藏屍鬆口氣 張祺忠如常返工放狗
砌好木箱藏屍鬆口氣 張祺忠如常返工放狗
不滿農作物被偷食 男子殺羊涉殘酷對待動物
不滿農作物被偷食 男子殺羊涉殘酷對待動物
將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成
將軍澳擬建環保露營村 最快2023年落成
刊醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核指限制過闊違憲
刊醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核指限制過闊違憲
沙田區議員拒保再被捕 涉擾亂秩序
沙田區議員拒保再被捕 涉擾亂秩序
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】警帖被指抄鬼滅之刃 日高官都回應
【Emily】警帖被指抄鬼滅之刃 日高官都回應
【Emily】唔畀區會傾歷史館 政府：係全港設施
【Emily】唔畀區會傾歷史館 政府：係全港設施
【Emily】憶港英時代 譚惠珠自揭花名「西珠」
【Emily】憶港英時代 譚惠珠自揭花名「西珠」
【Emily】羅冠聰領馬格尼茨基人權獎
【Emily】羅冠聰領馬格尼茨基人權獎
【Emily】4隻「新移民」貓咪 檢疫完等你領養
【Emily】4隻「新移民」貓咪 檢疫完等你領養
【Emily】中大推網上體驗 籲擦走精神病污名
【Emily】中大推網上體驗 籲擦走精神病污名