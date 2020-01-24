張曉明：反中亂港者出局成「法律規範」 人大「決定」予DQ法律基礎 陳文敏：還要基本法做什麼？

張曉明昨日透過視像參與律政司在港舉辦的《基本法》頒布30周年法律高峰論壇。特首林鄭月娥在論壇上表示，她兩次請求中央提請人大從憲制層面解決問題，處理立法會延任及DQ議員，做法符合憲法和基本法規定，有理有據，不容外國抹黑詆毁。

基本法30周年論壇致辭

張：在民主自由人權前應加上愛國

張曉明和其他嘉賓在發言中多次提到「愛國」（見另稿），他說在香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值之前，應當加上「愛國」一詞，「既要講求同存異，又要講堅守底線，要看到底線守得愈牢，政治包容空間愈大」；又說特區回歸以來出現的很多問題，特別是以逼迫全國人大常委會收回8．31「決定」為主要訴求的「非法佔中」，以及修例風波演變成社會動亂，對一國兩制造成嚴重傷害，危害國家安全，令香港全社會負出沉重代價。

他提到，思想觀念上撥亂反正是當務之急，有些在香港輿論場上流傳已久的說法（見表），包括說人大釋法、決定是干預香港高度自治，是故意混淆是非。

梁家傑：制度限權「刺耳」 中共撕破面皮

民主黨林卓廷回覆查詢時表示，「誰愛國是共產黨自己講，（如）愛國觀念是支持共產黨一黨專政的話，我們不同意」。他說，過去基本法設計容許有不同意見，否則支聯會都不能維持多年，「所以不是我們變，而是它（中共）變」。他稱自己當然愛國，甚至被人罵是「大中華膠」，但若一定要支持共產黨「一黨專政」，就決不支持。

公民黨主席梁家傑稱，愛國的概念、何謂抗中亂港，也是中共「說了算」，「中共需要怎樣界定就怎界定」，這亦是中國法律的特色。他又稱，若一國兩制仍然存在，當然容許制度能限制公權力，從而保障自由和人權，但共產黨卻不是行這套，制度可以限權對中共而言「刺耳」，指中共已撕破面皮，行「一國一制」。

稱反對派可批評政府

基本法委員：前提尊重主權

基本法委員會委員、人民大學法學院教授韓大元昨在座談會上表示，反對派可擁有其政治信仰，以及就政府施政提出尖銳的批評、監督政府，但前提需尊重國家主權和憲制秩序，說這是國民的基本義務，和公職人員的基本倫理。

質疑交選舉主任決定DQ

陳文敏: 為何有例不用？

港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，人大的「決定」並非解釋、修改基本法，本來基本法沒有的程序，現時人大藉「決定」加入，「若說這是法律依據，我們會問，為何基本法沒有的東西，（人大決定後）變成基本法一部分，那還要基本法來做什麼？」他指出，基本法第79條說明須出席會議三分之二議員通過，才可以違誓為由DQ議員，「條例適用立法（會DQ）時，為何不用？突然由選舉主任決定，就可以撤銷（議員資格）？」

港大法律學院副院長楊艾文稱，不認為人大決定必然禁止所有民主派競逐公職，他認為仍需待香港法院檢視DQ決定，目前亦未見法院在人大「決定」後如何處理。全國人大常委譚耀宗說，立法會議員必須承認國家對香港的主權行使，不能「搞港獨」和勾結外國勢力，他認為張曉明的講話只是一再強調這論點。

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