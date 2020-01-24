【Emily】唐樓起緊火 徐英偉貼糖水照 惹網民批評 民政局長：Multitasking冇衝突

噚日慰問尼泊爾族裔長老

容樂其留言批評，質疑徐英偉「你食糖水還你食糖水，同事做嘢還同事做嘢，無衝突嘅，係咪～？」徐英偉噚日朝早回應話，自己有落手落腳聯絡、安排居民等，「（我）仍然有時間覆你的關注，Multitasking （同時做多件事）冇衝突」，附加一個眨眼emoji。民政事務局噚日喺facebook發文，話徐英偉到訪「油尖旺多元文化活動中心」，就火災向尼泊爾族裔長老表示深切哀痛同高度關注，表示民政事務總署會盡力提供協助。

不過，網民似乎仍唔係好受落呢個解釋，有人批評政府「出相做show（表演）最快手」；中西區區議員葉錦龍喺民政局fb留言，話徐英偉「喺西營盤食住藍店糖水出post（帖文）吖嘛」。

Emily睇翻資料，傳媒喺前晚大約9點分別報道大火消息，至約10點傳出有人死亡；徐英偉約於9點46分上載食糖水相片。