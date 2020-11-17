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2020年11月17日星期二
港聞二
周梓樂死因庭 父：曾囑「出去小心啲」 庭外籲提供資料 冀尋真相讓兒安息
車場2樓分高低層 周父不知3樓外「凌空」
審訊25天 召40證人 停車場立體模型助作供
8．31次宗暴動案 無片段證被告暴力行為
藏六角匙螺絲批 櫥窗設計師罪脫
稱「不可看着手足死」 「圍魏救趙」最前方撐傘陣 救理大控暴動未結案 女生「社工夢」擱起
7死火警餐廳無牌 少數裔：同類店多 政府：年內巡2500舊樓 議員：不切實際
7死者最少來自3家庭 尼泊爾婦一夜失3至親
大廈3層缺防火門 屋署命令糾正
火警評定一級 前處長：「升燈」為增人手 傷亡非最主要考慮
近萬場所參與 「安心出行」首日少人知 有市民不信政府嫌麻煩拒用
不能翻查出行紀錄 資科辦：僅供比對
食肆重限每枱4人 熟食中心告示仍標6人
理大研究：10月疫情始於尼泊爾印度輸入 涉酒吧院舍Staycation群組 料1/4個案機場走漏
陳肇始：倘醫生走漏個案 醫委跟進 蔡堅批強制檢測「霸王硬上弓」
襲警罪成教師眾籌 警指洗錢拘人凍戶
張祺忠：藏屍因不想揼妻落海 私貸166萬 5物業每月按揭供款13萬
基本法30周年 京官學者南下宣講
8傳媒組織緊急約見林鄭 促新聞活動納查冊理由
消委驗35意粉 全含昆蟲碎片 港未訂安全標準 消委：高溫烹煮足殺菌
洗衣機耗電量 最高最低相差13倍
快運減薪 機師最多減四成
DR誤殺案被告：曾赴粵學療程兩天
管教9歲女起爭執 96歲父刀刺19歲子
尊子漫畫
【Emily】唐樓起緊火 徐英偉貼糖水照 惹網民批評 民政局長：Multitasking冇衝突
【Emily】梁振英視點31講教育 網民讚港台「包容」
【Emily】11．30又有半影月食睇
【Emily】環署推「綠綠賞」 回收儲分換日用品
【Emily】尹兆堅內會稱被批踭 警：證據不足唔告
【Emily】棋盤遊戲設計賽 學生展創意學公平貿易
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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周梓樂死因庭 父：曾囑「出去小心啲」 庭外籲提供資料 冀尋真相讓兒安息
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