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DR誤殺案被告：曾赴粵學療程兩天

【明報專訊】8年前DR醫學美容集團發生致命事故，一名女顧客接受「細胞因子誘導殺手細胞」（CIK）療程後死亡，施行療程的女醫生否認一項誤殺罪於高等法院受審。被告昨自辯稱，在DR集團工作3年間從沒釀成事故，案發前曾往內地最高級別的廣州軍區總醫院逗留兩天，學習CIK療法，在閱畢醫院撰寫的小冊子及其他資料後，認為療程可安全地增強健康人士抵抗力。

被告麥允齡（39歲，小圖）被控於2012年10月10日在香港連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。

被告自辯透露，她2006年於中大醫科畢業，其後在瑪嘉烈醫院接受21個月的麻醉科專科訓練，以及3個月的深切治療部訓練，最後因不想婚後通宵工作，退出訓練。她亦承認未曾接觸血液或腫瘤科，但入職DR集團後修畢應用皮膚科文憑。

稱曾處理逾3000療程 從未出事故

被告指出，由於家庭醫生「就咁開藥treat patient（對待病人）有啲悶」，她比較喜歡有「手藝」的醫療步驟，並對醫學美容有興趣，遂在2009年應徵DR全職醫生，因此與DR創辦人周向榮會面。她認為周向榮對醫學美容方面「係有認識」，入職後DR亦有讓被告到海外受訓。被告自言，案發前曾處理超過3000宗療程，如抽脂、割雙眼皮等，均沒出現事故。

被告表示，2012年2月初在內地屬最高級別「3A」的廣州軍區總醫院逗留兩天，透過上課及參觀實驗室了解及學習CIK療法，回港後閱畢醫院撰寫的小冊子、周向榮給予的資料和自行查究後，認為療程不止適用於癌症病人，亦可安全地增強健康人士的免疫力。被告同年3月底便開始替顧客進行CIK療程。案件今續。

【案件編號：HCCC437/15】

相關字詞﹕醫生 麥允齡 誤殺罪 DR美容誤殺案

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