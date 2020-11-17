洗衣機耗電量 最高最低相差13倍

葉輪式整體耗電低耗水多

消委會今年1至10月收到關於洗衣機或乾衣機的投訴達188宗，按年增約16%。消委會測試18款洗衣機，包括俗稱「大眼雞」的前置式、葉輪式及歐洲頂揭式型號，售價由2588至8230元不等，最貴的「三星 WW70M64FOPW/SH」前置式型號與最便宜的「豐澤牌 FJW70M17」，總評同獲3粒半星（最高是5粒星）。

測試發現，葉輪式樣本整體耗電量較低，卻耗水量最多，清洗每公斤衣物平均需約23.9及37.7升水，前置式及歐洲頂揭式樣本平均較葉輪式樣本「慳水」約五成及五成半。「三星WA70M4400SS/SH」葉輪式型號的一次洗衣循環下，清洗每公斤棉質衣物耗水29.9公升，「東芝TW-BH85S2H」前置式型號則僅耗水7.9公升。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，今次測試樣本的能源標籤標示級別均為1級，但耗電量相差很大，如「棉質衣物」環節中，同屬1級的前置式樣本清洗每公斤衣物的耗電量最多相差約58%，建議機電工程署考慮研究提升洗衣機的能源標籤評級標準。機電署指出，消費者買洗衣機時，除留意能源標籤「能源效益級別」外，亦可參考標籤上的「每年耗電量」。

（消委報告）