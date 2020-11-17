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消委驗35意粉 全含昆蟲碎片 港未訂安全標準 消委：高溫烹煮足殺菌

【明報專訊】消費者委員會測試35款預先包裝意粉樣本，均檢出昆蟲碎片，當中「日清食品出前一丁通心寶—海鮮鮑魚湯味」最多，每225克樣本含548枚昆蟲碎片，另含一枚石屑；而六成半意粉樣本檢出有粉蟎、金屬碎片等異物；日清稱屬個別事件。消委會表示，消費者不必過於擔心，若高溫烹煮，應可消滅大部分細菌。

消委會今年4至5月蒐集35款預先包裝乾意粉樣本，售價由1.4至31.9元，23款樣本檢出有粉蟎、金屬碎片等異物，而全部均檢出昆蟲碎片，每225克樣本含4至548枚昆蟲碎片不等，而「馬莎Wholewheat Spaghetti」含271枚昆蟲碎片排第二多，並含9枚昆蟲和一枚天然纖維。

「通心寶」驗出最多 日清：自驗遠低於消委

日清食品的品牌公司表示將18包同一批次的產品送往美國實驗室測試，遠低於消委會結果，相信消委會委託實驗室或將麥麩誤認昆蟲碎片，屬個別事件。馬莎M&S分銷商相信已採取正確控制措施，並無食品安全風險。

食安中心：外來物化學檢測全合格

香港和歐盟均未就食品中檢出昆蟲碎片數量訂定標準，美國食品及藥品管理局（FDA）則有為通心粉和麵食訂立行動水平：在6個或以上樣本中，平均每225克含225或以上的昆蟲碎片，FDA或有執法行動。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌稱，上述「日清食品」比對美國行動水平高144%，但今次研究未為每款樣本分別抽取6個樣本，消費者不必過於擔心，如用高溫烹煮，應可消滅大部分細菌。本港食物安全中心表示，在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，全部合格。

23樣本含致嘔化學物 12有除害劑殘餘

測試亦顯示，23款樣本檢出可引致惡心、嘔吐的「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」，含量由每公斤36微克至506微克，全部低於歐盟對乾意粉每公斤750微克的最高濃度上限，但3歲小童暫訂每日可容忍攝入量為15微克，若兒童一日食用50克「卡夫Macaroni & Cheese Dinner—Original Flavor」，已是暫訂每日最高可容忍攝入量的1.7倍。

此外，12款意粉樣本檢出多於一種除害劑殘餘，其中「Tosca」比利時通心粉被檢出草甘膦、氯氰菊酯、增效醚、甲基嘧啶磷、二氯吡啶酸共5款除害劑。消委會稱除害劑混用後，即使每種均無超出各自殘餘限量，仍有可能因加乘效果而帶來健康風險。

明報記者

（消委報告）

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