8傳媒組織緊急約見林鄭 促新聞活動納查冊理由

特首辦稱已交政制局跟進

特首辦回覆，有關案件已進入司法程序，不作評論，而根據《基本法》，刑事檢察工作由律政司處理，不受任何干涉。另外，特區政府一直重視新聞自由，新聞自由亦獲得《基本法》保障；同時，公眾登記冊上個人資料的私隱問題，亦備受社會關注，兩者之間要取得平衡。公開信提出的事宜，特首辦已交政制及內地事務局跟進。特首辦無具體回應新聞組織提出會面一事。

多個傳媒組織昨致函林鄭月娥，信中提及，蔡玉玲案讓業界憂慮「查冊變入冊」，已為業界帶來寒蟬效應；又表示記者透過向政府部門查閱車輛、公司等資料作新聞用途，「是由來以久的做法」，稱過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式揭露。

傳媒組織希望緊急約見林鄭月娥，並提出3點要求，包括促請政府維護新聞自由、尊重採訪權並推動資訊開放，以保障公眾知情權；政府各部門應開放查冊，傳媒可以新聞活動作申請原因；撤銷對蔡玉玲的控罪，認為檢控並不符合公眾利益。