基本法30周年 京官學者南下宣講

【明報專訊】全國人大常委會及港府上周撤銷4名民主派立法會議員資格，稱是堅持和完善一國兩制制度體系的重要決定。政府今日就《基本法》頒布30周年，舉行題為「追本溯源」論壇，據了解，全國人大常委會法工委副主任張勇會透過視像，宣講憲法和《基本法》是特區憲制基礎，港府並請來已退任全國人大法律委員會主任委員的喬曉陽，及前港澳辦副主任馮巍南下，宣講基本法立法原意。港府為隆重其事，行會今日休會，特首林鄭月娥率行會成員出席論壇。