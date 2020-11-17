基本法30周年 京官學者南下宣講

【明報專訊】全國人大常委會及港府上周撤銷4名民主派立法會議員資格，稱是堅持和完善一國兩制制度體系的重要決定。政府今日就《基本法》頒布30周年，舉行題為「追本溯源」論壇，據了解，全國人大常委會法工委副主任張勇會透過視像，宣講憲法和《基本法》是特區憲制基礎，港府並請來已退任全國人大法律委員會主任委員的喬曉陽，及前港澳辦副主任馮巍南下，宣講基本法立法原意。港府為隆重其事，行會今日休會，特首林鄭月娥率行會成員出席論壇。
港府昨公布，律政司舉辦的《基本法》高峰論壇今晨8時45分舉行，並網上直播（https://www.legalhub.gov.hk/events_detail.php?l=tc&a=115#）。論壇分8環節，請來內地官員、退休官員、法官、內地學者及本地法律界人士。
全國港澳研究會副會長劉兆佳說，相信論壇會扣連近期政治形勢及事件，內地官員及學者會提及止暴制亂、維護國家安全、國民教育等課題。
林鄭下周三發表施政報告
按政府公布論壇流程，主題演講題為「憲法和《基本法》：特別行政區的憲制基礎」，據知由法工委副主任張勇透過視像宣講。下午就有中聯辦前法律部長、清華大學法學院教授王振民，及基本法委員會委員、人民大學法學院教授韓大元等主講國家安全課題。
特首林鄭月娥會率官員及行會成員出席論壇。另外，林太上月宣告押後發表新一份施政報告，據政府消息，林太下周三（25日）上午11時會在立法會發表施政報告，翌日早上10時半出席立法會行政長官施政報告答問會。